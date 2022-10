Le congrès de l’ACFA revient en présentiel avec un plan d’action quinquennal à la clé

L'Association canadienne-française de l'Alberta ( ACFA ) tient son plus important rassemblement de l'année cette fin de semaine à Edmonton. Le congrès annuel 2022, qui célèbre aussi les 96 ans d'existence de l' ACFA , est une occasion pour les francophones de l'Alberta de se rencontrer et de discuter des projets et des défis qui les attendent.

Le congrès a lieu, en présentiel cette fois-ci, après plus de deux ans de pandémie, vendredi et samedi à l’hôtel Matrix. Dans son programme, l' ACFA indique que la thématique est Propulsons la francophonie albertaine . Il y aura une rencontre des directions régionales de l' ACFA , une variété d’ateliers, une conférence avec le doyen du Campus Saint-Jean, Dr Jason Carey et plusieurs moments de réseautage.

L'événement permet également, selon le vice-président de l’ ACFA , Pierre Asselin, de faire avancer des dossiers sur la table des organismes francophones. Nous avons une perspective positive et ouverte sur le futur. Alors c'est vraiment de prendre des décisions à long terme pour améliorer le sort de notre communauté , dit-il.

Selon le vice-président, Pierre Asselin, l’ACFA a développé une bonne relation de travail avec le gouvernement provincial au cours des dernières d'années. Photo : Radio-Canada

Le moment le plus attendu du congrès sera sans doute le dévoilement d'un plan d’action de la francophonie albertaine qui s’étalera sur une période de cinq ans. L’objectif de créer un plan d’action est vraiment de se doter d’un document de référence crédible qui présente au gouvernement les priorités de la francophonie albertaine , explique Pierre Asselin.

C'est aussi un outil que les autres organismes dans la communauté seront capables d'utiliser , ajoute-t-il.

« [Il s'agit] vraiment de présenter l’ ACFA comme un organisme crédible et responsable qui est soucieux des fonds publics et [montrer] comment on est capable de travailler avec le gouvernement pour faire avancer les objectifs de la francophonie. » — Une citation de Pierre Asselin, vice-président, ACFA

Selon le vice-président, ce plan d’action identifie 200 actions que le gouvernement albertain peut entreprendre en faveur de la communauté francophone de l’Alberta. Ça a été fait après une consultation de cinq étapes à travers la communauté , précise-t-il.

Nous avons aussi pris en compte les plans de fonctionnement des ministères en particulier, qui nous ont permis de faire les liens entre ce que le gouvernement se prépare à faire [...] et ce qu'il nous faut. Donc, de s'insérer dans les priorités du gouvernement , dit-il.

Des changements dans le mode de gouvernance

Ce congrès annuel passera également en revue une proposition de changement du mode de gouvernance de l’organisme. On cherche à analyser et faire une refonte de la gouvernance de l' ACFA pour moderniser nos procédures et notre structure , déclare Pierre Asselin. Il faut se souvenir que notre structure est basée sur le modèle d'il y a 100 ans , ajoute-t-il.

[On va proposer] de diminuer le nombre d'administrateurs qui seront élus. Et puis d’enlever la couche de l'exécutif et de faire plutôt un grand centre administratif avec les administrateurs , précise-t-il.

Une approche participative

En tant que porte-parole de la communauté francophone de l'Alberta, l' ACFA collabore avec divers organismes afin de développer, à l’échelle de la province, des secteurs dans lesquels ils ont de l’expertise.

La Francophonie Albertaine Plurielle ( FRAP ) est l’une de ces associations. Elle a pour mandat de promouvoir la diversité et l’inclusion sociale, économique et culturelle des francophones dans la province en offrant des services en français permettant l’accueil et l’établissement des nouveaux arrivants francophones en Alberta.

Le directeur général de la FRAP, Alphonse Ahola, pense que le dialogue au sein de la communauté francophone s'améliore de plus en plus. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Nous avons appris à nous asseoir, à discuter des problématiques qui sont communes aux francophones , dit le directeur général de la FRAP , Alphonse Ahola.

De plus en plus, nous avons l'occasion de discuter de ces dossiers ensemble. Par exemple, nous nous assoyons dans certaines commissions, que l’ ACFA a créées ou a contribué à la création comme des commissions avec le gouvernement provincial , explique-t-il.

Des prix d’excellence

Le dernier jour du congrès sera dédié à la célébration des récipiendaires 2022 des Prix d’excellence de l’ ACFA et des Prix Impact. La soirée de reconnaissance se déroulera au Campus Saint-Jean et consacrera les nouveaux membres intronisés à l’Ordre des sages de la francophonie albertaine.

Robert Suraki Watum, le récipiendaire du Prix Roger-Motut, l’un des prix d’excellence de l’ ACFA , dans le domaine de l’histoire et la littérature, se dit honoré par cette distinction.

Robert Suraki Watum pense que le congrès de l’ACFA doit tenir des discussions sur les défis des artistes francophones en Alberta. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

C’est un sentiment de gratitude et de reconnaissance, notamment pour une personne comme moi, venue d'ailleurs et d’ascendance africaine , dit l’artiste multidisciplinaire.

« J'ai essayé de fouiller dans les archives de l’ACFA, et je suis la première personne d'ascendance africaine qui reçoit ce prix. » — Une citation de Robert Suraki Watum, récipiendaire du Prix Roger-Motut

Je crois que c'est un honneur et je me sens vraiment privilégié , ajoute-t-il.

Robert Suraki Watum est un artiste multidisciplinaire, dramaturge, poète et écrivain, il est également membre du conseil d’administration du Regroupement artistique francophone de l’Alberta.

Les artistes francophones en milieu minoritaire notamment dans l’Ouest canadien ne bénéficient pas d’assez [...] de soutien pour rayonner sur la scène artistique francophone à travers le pays , regrette-t-il.