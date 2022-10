Une ferme expérimentale confirme le potentiel viticole du Bas-Saint-Laurent

Sur sa ferme expérimentale à Saint-Joseph-de-Lepage, l’entreprise Terre-Eau entretient un vignoble de 10 000 vignes depuis cinq ans. Avec neuf tonnes de raisins à récolter lors des vendanges en octobre, la viabilité d’un modèle de production viticole au Bas-Saint-Laurent est confirmée.

La région pourrait se voir implanter beaucoup de vignes sur un très grand territoire au Bas-Saint-Laurent et possiblement en Gaspésie , confirme le président directeur général de Terre-Eau, Louis Drainville.

Selon Louis Drainville, les dix mille plants de vignes de la ferme expérimentale devrait fournir neuf tonnes de raisins cette année. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Après plusieurs années de recherche, Louis Drainville dit avoir trouvé la recette. Elle réside dans un savant mélange du sol. La combinaison entre la couche de surface, friable, et la roche mère, formée de schiste, améliorerait la qualité du sol.

Louis Drainville expérimente avec différents cépages au sein de son vignoble à Saint-Joseph-de-Lepage depuis 2016. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

C’est une façon d’établir un nouveau terroir qui va avoir des propriétés pour favoriser l’accumulation d’eau, le développement racinaires et l’accumulation de chaleur , précise Louis Drainville.

D’après lui, des vignes pourraient être implantées sur plusieurs milliers d’hectares, entre Trois-Pistoles et Matane, sur les terres situées entre environ trois et sept kilomètres du fleuve.

Si on est trop proche du fleuve, ça amène des températures trop fraîches pendant une partie de la saison et en étant trop loin, ça amène des différences de températures trop grandes , note l'agronome.

Pour bénéficier d'un climat tempéré, les vignes doivent être plantées entre trois et sept kilomètres du fleuve, dans les terres. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Le climat tempéré est propice à la production horticole fruitière, assure Louis Drainville. Dans un sol en côte bien exposé, on va atteindre des températures de l’ordre de 22 et 26 degrés Celsius . Dès lors, il est tout à fait faisable de produire du vin 100 % bas-laurentien.

La viticulture au service de produits du terroir

Maintenant que les récoltes sont fructueuses, la ferme Terre-Eau poursuivra prochainement ses recherches sur les transformations expérimentales issus du raisin. Elle travaillera à l’identification des meilleurs cépages pour proposer des produits du terroir, comme le vin, le cidre ou la bière par exemple.

Une coopérative de producteurs de Trois-Pistoles se charge déjà de valoriser les raisins du domaine de Saint-Joseph-de-Lepage.

L’Atelier de transformation agroalimentaire des Basques (ATAB) participe aux vendanges et fait la mise en marché des fruits auprès d’entreprises de fermentation.

Des membres de la coopérative de l'atelier de transformation agroalimentaire des Basques, participent aux vendanges du raisin de la ferme Terre-Eau. Ils alimenteront les transformateurs de la région. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

« Je pense que personne n’essaye de reproduire les vins de Bordeaux avec les vins du Bas-Saint-Laurent, mais on est capable de faire des choses qui se tiennent bien sur une table. Et les consommateurs vont trouver leur goût là-dedans. » — Une citation de Jean-Sébastien Delorme, coordonnateur de l'Atelier de transformation agroalimentaire des Basques (ATAB)

Ça va partir dans des microbrasseries et microdistilleries de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie , détaille Jean-Sébastien Delorme. Le coordonnateur de l’ ATAB se réjouit de constater que la production de petits fruits au Bas-Saint-Laurent est non seulement possible mais fructueuse.

Avec les informations d’Isabelle Damphousse