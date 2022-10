Rouge et Or-Carabins : la rivalité à son meilleur

Deux grands rivaux, le premier rang du classement en jeu, un stade Telus plein à craquer et un record canadien qui pourrait tomber. Au football universitaire, difficile de faire mieux que le duel Rouge et Or-Carabins de dimanche après-midi, à Québec.

Si les Bleus ont longtemps joué les seconds violons dans le Réseau du sport étudiant du Québec, ils se présentent désormais au PEPS de l’Université Laval sans complexe. Invaincus cette saison, les Montréalais ont remporté leurs cinq derniers duels contre la troupe de Glen Constantin. Au Rouge et Or maintenant de reprendre son trône.

C’est sûr qu’on se dit qu’on est dû pour gagner contre eux. Les défaites contre Montréal, on veut que ça finisse là , lance l’ailier défensif, William Quenneville.

En septembre, à Montréal, un botté de placement à la toute fin du match avait conféré la victoire de 21-18 aux Carabins. Une bonne performance du Rouge et Or, selon Constantin, qui croit que ses joueurs méritaient un meilleur sort. Mais au football, il n’y a pas de point pour une victoire morale, rappelle lui-même l’entraîneur-chef.

Un match à guichet fermé

Dimanche, cependant, le Rouge et Or pourra compter sur le soutien de plus de 18 000 partisans au stade Telus. Une centaine de billets étaient encore à vendre jeudi, mais on s’attend à ce que la partie soit disputée à guichet fermé pour la première fois depuis 2019.

Il y a longtemps que les gradins du stade Telus n'ont pas été pleins à craquer. Photo : Mathieu Bélanger

C’est donc dire que la majorité des joueurs des deux équipes joueront devant la plus grosse foule de leur vie.

Juste les derniers matchs, avec 13 000-14 000 spectateurs, c’était une expérience dure à décrire. On est tout le temps excités avant un match, encore plus quand c’est contre Montréal et encore plus quand on voit que ce sera à guichet fermé. Tout le monde est fébrile , admet le porteur de ballon, Alex Duff.

Reste à voir à quel point les spectateurs réussiront à incommoder le quart-arrière Jonathan Sénécal au moment de relayer les jeux à ses coéquipiers en offensive. J’espère que les spectateurs vont faire du bruit parce que je veux qu’on reprenne notre titre de stade le plus hostile et bruyant au Canada , souhaite Glen Constantin.

Sénécal ou Desjardins?

Parlant de Jonathan Sénécal, le pivot des Bleus est privé de son receveur numéro 1, Hassane Dosso, depuis le début de la saison. Dans le contexte, il ne connaît pas statistiquement une saison particulièrement remarquable. Ses six passes de touché le place loin derrière Arnaud Desjardins, du Rouge et Or, qui a déjà lancé 15 majeurs.

Le quart-arrière du Rouge et Or Arnaud Desjardins. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Faut-il en conclure que Desjardins a surpassé celui qui était annoncé comme le meilleur joueur de sa génération dans la province? Je ne veux pas qu’il y ait une comparaison entre Arnaud et Jonathan. Les statistiques sont le reflet de toute l’offensive , répond Glen Constantin.

Une réponse diplomate, mais comme les deux quarts-arrières n’en sont qu’à leur deuxième saison universitaire, il sera difficile de ne pas jouer au jeu des comparaisons dans les prochaines années.

Un record pour Constantin

Dimanche dernier, la victoire du Rouge et Or a permis à Glen Constantin d'égaler Brian Towriss comme entraîneur-chef le plus victorieux de l’histoire du football universitaire canadien. Une réussite dont Constantin ne veut pas trop parler. À l'Université Laval, on parle surtout des succès collectifs.

Glen Constantin célèbre la victoire, vendredi. Photo : Crédit : Rouge et Or/Mathieu Bélanger