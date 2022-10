Les Roughriders de la Saskatchewan lancent un guide jeunesse pour la santé mentale

Selon le joueur de ligne offensive des Roughriders, Dan Clark, il est important pour les enfants d'avoir des modèles pour les aider au niveau de la santé mentale.

Le projet comprend notamment des exercices que les professeurs pourront présenter à leurs élèves.

L'initiative fait le bonheur de Trinity Fesser, élève au Sacred Heart Community School.

J’ai eu des problèmes de santé mentale depuis presque trois ans. C’était très difficile durant le confinement, explique Trinity Fesser.

Selon le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, ce guide de jeu contribuera à mettre davantage d'outils entre les mains des élèves et des éducateurs.

Pour ces enfants, ça signifie beaucoup d’entendre un message si important qui vient de personnes qu’ils admirent, a affirmé Dustin Duncan.

Les Roughriders de la Saskatchewan ont également créé la série de séances de présentation, Win with Wellness, pour accompagner les ressources déjà fournies dans le guide.

La publication du Game Changers Playbook et la série de séances de sensibilisation Win with Wellness font partie de notre engagement à améliorer le bien-être mental des jeunes dans la province , a déclaré la directrice générale de la Fondation des Roughriders de la Saskatchewan, Cindy Fuchs.

« Plus nous parlons du bien-être mental, moins il y a de stigmatisation autour de ce sujet et plus on aidera des enfants. »