La Ville de Montréal alloue 7 millions $ pour mobiliser la jeunesse

L'annonce de l'administration Plante s'inscrit dans un contexte de montée de la violence armée à travers la métropole au cours des derniers mois. La mairesse a affirmé que cette initiative favorisera la mobilisation et l'implication des jeunes dans les quartiers plus touchés par cet enjeu.

Ce montant permettra notamment l'aménagement d'infrastructures sportives, la tenue d'activités communautaires, ou encore la production de balados ou de documentaires par les jeunes pour sensibiliser la population à leur réalité.

Coordonnateur du Forum jeunesse Saint-Michel, Mimoun Mohammed Nordine a fait partie de la démarche.

Les jeunes nomment souvent l’ennui, l’exclusion, les raisons de leur décrochage, explique l'intervenant. Ils peuvent créer des podcasts qui vont créer un développement personnel par rapport à la prise de parole, par rapport aux émotions, comment argumenter, par exemple, dans la vie. Et ça, c’est non seulement nécessaire pour leur développement personnel, mais aussi pour les carrières qu’ils vont mener après , a expliqué Mimoun Mohammed Nordine en entrevue au 15-18, sur ICI Première.

Valérie Plante espère que ces initiatives renforceront le sentiment d'appartenance au sein des quartiers et atténueront l'ennui, qui peut parfois mener vers la criminalité.

La mairesse a également mentionné que l'accompagnement des adolescents était l'une de ses priorités, et que des séances d'information et d'idéation ainsi qu'un service téléphonique avaient mis en place pour les aider à communiquer leurs idées.

Des opportunités à notre belle jeunesse

Mme Plante a souligné que son administration souhaitait placer les jeunes au coeur des décisions dans la lutte contre la violence. C'est pour ça que le milieu scolaire, le milieu communautaire, le service de police, la Ville de Montréal et les autres paliers de gouvernement, on doit tous être à l'écoute et être partie prenante pour offrir des opportunités à notre belle jeunesse , a-t-elle déclaré en conférence de presse.

À la suite des travaux du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée déposés en mars dernier, la Ville de Montréal s'était engagée à prioriser les initiatives qui renforcent le sentiment d'appartenance au milieu de vie, la prévention et les interventions auprès de populations cibles et de jeunes à haut risque.

Pour adresser entièrement la question de la violence, il faut aussi s'intéresser à ses causes profondes. Je parle ici des inégalités qui existent entre les individus et des inégalités entre les quartiers , a affirmé Valérie Plante.

La somme est issue des 32 millions de dollars réservés au budget participatif, qui permet à la population de décider de l'utilisation d'une partie de l'argent municipal en proposant des idées d'aménagements ou d'équipements. La deuxième édition du budget participatif est axée cette année sur trois thèmes principaux, soit la jeunesse, l'équité et la sécurité.

Pour nous, le budget participatif, c'est une des façons de donner l'opportunité à la population de se réapproprier son pouvoir d'agir sur sa ville, sur sa rue, dans son quartier. Et ça, c'est extrêmement important , a souligné la mairesse.

Du recyclage

Menée par le porte-parole Abdelhaq Sari, l'opposition officielle en matière de santé publique a réagi à l'annonce de l'administration Plante.