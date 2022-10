Quatre organismes collaborent pour la pérennité de l’eau souterraine

L’organisme renouvelle et consolide, jusqu’en 2024, sa collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) et l’Organisme de bassin versant Témiscamingue (OBVT).

Ce partenariat assure le financement d’une ressource à temps complet au SESAT, qui pourra donc poursuivre sa mission d’influencer les règles et les choix d’usage du territoire ainsi que les modes de gestion afin de contribuer à la pérennité de l’eau souterraine dans la région.

« Les trois organisations reconnaissent qu'en région, c’est la SESAT qui a la connaissance, l’expertise et qui a aussi développé la crédibilité pour adresser ces enjeux. » — Une citation de Serge Bastien, président de la Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue

« On a convenu d’une série de mandats à réaliser, qui est, de toute façon, dans la suite de ce qu’on fait déjà, mais qui vient bonifier les objectifs des trois organisations en question. Donc, eux peuvent se servir de ces données-là, et de notre côté, ça nous permet de continuer d’intervenir dans les différents éléments », fait valoir M. Bastien.

Un atout enviable

La présence de la SESAT en région est un atout que nous envient bien d’autres collègues ailleurs au Québec. Grâce à la SESAT, nous avons à notre disposition des spécialistes de la réglementation et des enjeux de l’eau souterraine capables de vulgariser les subtilités et de nous aider à en assurer la pérennité. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la SESAT. Cette entente est appelée à perdurer dans le temps , affirme pour sa part Pierre Cartier, président de l’OBVT, dans un communiqué.

L’expertise de la SESAT est sollicitée, par exemple, lors de l’évaluation de projets qui peuvent avoir un impact sur les eaux souterraines, qu’il s’agisse de projets miniers, de travaux forestiers ou encore le développement de lignes de transmission par Hydro-Québec.