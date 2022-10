L’Auberge des 21 de La Baie vendue à un couple de la Mauricie

Benoit Leclerc, qui est gestionnaire, a visité l'auberge située sur les abords de la baie des Ha! Ha! en octobre dernier et a dit avoir aimé l'établissement dès le premier regard.

C’est simplement un coup de coeur, a-t-il partagé, en entrevue au micro de Place publique. En sortant de cette visite-là, mon épouse m’a dit: "Je me vois vraiment vieillir ici." Donc, à partir de là, je savais que le processus s’enclenchait.

Ils ont ensuite rapidement débuté les étapes afin d’acquérir l’établissement.

On a vendu notre maison à Joliette pour se préparer dans la transition. On a déposé une offre officielle et ensuite s’est enclenché un processus plus long qu’on l’aurait tous souhaité, mais avec le résultat qu’on désirait , a-t-il ajouté.

L’auberge est située en bordure de la baie des Ha! Ha! Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Benoit Leclerc pourra de son côté compter sur les qualités en communication et marketing de sa conjointe.

Il entend conserver le personnel en place et même en recruter pour maintenir la réputation de l'auberge et de sa cuisine, dont la réputation est reconnue depuis de nombreuses années.

Avec les informations de Michel Gaudreau