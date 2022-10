Mathieu Lapointe demeure président de la Table des préfets de la Gaspésie

Les cinq préfets de la Gaspésie se sont rencontrés jeudi matin pour débattre des considérations éthiques et politiques entourant l'élection dans Bonaventure de Catherine Blouin qui est la conjointe de M. Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer et préfet de la MRC d'Avignon.

Les préfets ont souhaité me maintenir à la tête du regroupement et on va voir la suite des choses dans les prochaines semaines et les prochains mois , rapporte M. Lapointe.

Mathieu Lapointe a convaincu ses collègues qu'une telle situation ne l'empêchera pas de défendre les intérêts de la Gaspésie.

Si on a des positions politiques à prendre et bien on va les prendre. Je suis le porte-parole des MRC de la région et c’est ce que je compte continuer de faire. S’il arrive des enjeux directement avec ma conjointe, où il y a spécifiquement un malaise, on pourra demander à quelqu’un d’autre d’être porte-parole dans ce dossier , indique-t-il.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Mathieu Lapointe martèle qu’il défendra coûte que coûte les intérêts des élus municipaux et des citoyens qu’il représente et qu’il n’hésitera pas à interpeller le gouvernement sur des dossiers s’il le faut.

Si on n’est pas d’accord avec une orientation du gouvernement, on va faire comme on a fait dans les dernières années , assure-t-il.

« Je vais continuer à défendre les positions de la région, c’est pour ça que j’ai été élu et nommé à la présidence de la Table des préfets de la Gaspésie. » — Une citation de Mathieu Lapointe, président de la Table des préfets de la Gaspésie

Concernant ses chapeaux de maire et de préfet de la MRC d'Avignon, Mathieu Lapointe assure qu'il évitera tout conflit d'intérêts en travaillant directement avec les ministères concernés ou en demandant au maire suppléant de porter le dossier auprès de la députée s'il y a lieu.

Si j’ai un dossier à piloter pour la MRC comme organisation, je ne vais pas faire tout le travail politique avec Catherine. Je vais trouver d’autres canaux plutôt que de demander à Catherine de faire avancer mes dossiers comme MRC , comme organisation. Pour le reste, on va continuer à faire avancer nos dossiers comme ça s’est toujours fait.

« Si on a besoin de financement ou de soutien ou si on a des revendications politiques à faire, je suis porte-parole et je vais le faire sans aucun doute. » — Une citation de Mathieu Lapointe

Lien de confiance

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, avait des questions et des réserves quant au maintien de Mathieu Lapointe à la présidence de la Table des préfets de la Haute-Gaspésie, mais elles ont été dissipées à la suite de la rencontre de jeudi matin.

On entend souvent qu’il faut avoir de la relève en politique. On veut avoir des jeunes, des femmes. Et là, on l’a. Mais il ne faut pas se concentrer tout de suite sur le négatif de ce que représente un couple en politique dans des entités différentes , soulève M. Bernatchez.

« Il faut avoir un lien de confiance envers Catherine [Blouin] et Mathieu [Lapointe]. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie

Selon lui, la Table des préfets a donc convenu de continuer avec la structure actuelle et voir comment vont se dérouler les choses dans les prochains mois.