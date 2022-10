Élections municipales : comment voter?

Où voter?

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 20 h à travers la province. Dépendamment de votre lieu de résidence, vous pourrez n’avoir qu’un ou deux bureaux de vote dans votre municipalité et un nombre limité de candidats en lice.

À Vancouver, voici une liste exhaustive des endroits où voter  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

La Ville de Victoria détaille également sur son site Internet les différents endroits où les électeurs pourront se rendre aux urnes  (Nouvelle fenêtre) .

Qui vais-je élire?

Tous les quatre ans, les Britanno-Colombiens sont appelés à élire leurs gouvernements locaux.

D’après Elections BC, environ 3300 candidats sont en lice, et 1650 postes de maire, de conseiller municipal, de conseillers scolaires, commissaires aux parcs, conseillers communautaires locaux, entre autres sont à pourvoir à travers la province.

À Vancouver, il faut élire :

1 maire;

10 conseillers municipaux;

7 commissaires pour la Commission des parcs de la ville;

9 conseillers scolaires.

Vous trouverez une liste complète des candidats en lice  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) sur le site Internet de la Ville de Vancouver.

À Victoria, il faut élire :

1 maire;

8 conseillers municipaux;

9 conseillers scolaires;

3 directeurs du district régional de la capitale.

Vous trouverez une liste complète des candidats en lice  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) sur le site Internet de la Ville de Victoria.

Ai-je le droit de voter?

Pour pouvoir voter aux élections municipales, il faut être âgé de plus de 18 ans le jour du vote, être citoyen canadien, habiter en Colombie-Britannique depuis au moins six mois à son inscription aux élections et ne pas être interdit de voter selon la loi.

Il existe deux statuts d’électeur :

l’électeur demeurant, qui habite dans une municipalité donnée ou une zone électorale;

l’électeur propriétaire non-demeurant, qui détient une propriété depuis au moins 30 jours là où il prévoit de voter.

Ceux qui détiennent une propriété en Colombie-Britannique, mais habitent à l’étranger n'ont pas le droit de voter.

Les électeurs de Vancouver pourront voter par correspondance jusqu'au 11 octobre. Photo : Ville de Vancouver

Quoi apporter?

Vous devrez apporter une pièce d’identité pour pouvoir aller aux urnes si vous êtes inscrits sur la liste électorale. Si vous n’êtes pas inscrits, il vous faudra apporter deux pièces d’identité séparées dans la majorité des cas, dont au moins une doit comprendre votre adresse actuelle et votre signature.

Ceux qui disposent de carte d'électeur peuvent également les apporter pour accélérer le processus.

Dans certains secteurs, les électeurs ne sont pas tenus d’apporter de document d’identité si leur nom figure sur la liste électorale.

J’ai déménagé temporairement pour étudier ou travailler. Puis-je voter sur place et dans mon lieu de résidence habituel?

Non, Elections BC ne permet de voter qu'à un seul endroit, au choix, si vous êtes inscrit dans un établissement d’éducation ailleurs que dans votre lieu de résidence habituel.

Si vous travaillez pour une période étendue dans une autre juridiction, vous devez voter dans celle où votre résidence habituelle se trouve, d’après Elections BC.

Je détiens une propriété avec quelqu’un d’autre, mais aucun de nous deux n'y vit. Peut-on voter tous les deux?

Si aucun de vous deux n'y vit, seulement l’un d’entre vous pourra voter en vertu du droit de propriété.

Si l’un d’entre vous y vit, cette personne pourra voter comme électeur demeurant et l’autre comme électeur propriétaire non demeurant.

Quand les résultats seront-ils connus?

Elections BC doit publier les résultats du scrutin d’ici 16 h, le 19 octobre.