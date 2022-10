Fin de campagne pour les candidats aux élections municipales de Yellowknife

Seize candidats sont dans la course pour former le prochain conseil municipal, composé de huit sièges.

La mairesse sortante, Rebecca Alty, a été réélue sans opposition. Trois conseillers municipaux sortants, Stacie Smith, Rommel Silverio et Steve Payne, se présentent pour un second mandat.

Voici la liste des candidats pour l’élection municipale : Garett Cochrane

Ryan Fequet

Rob Foote

John Fredericks

Ben Hendriksen

Devon Hodder

Beaton MacKenzie

Mike Martin

Cat McGurk

Tom McLennan

Stewart Pallard

Steve Payne

Rommel Silverio

Dwayne Simmons

Stacie Smith

Rob Warburton

Le vote par la poste

Pour la première fois, la Ville a choisi d’utiliser la poste pour acheminer et recevoir les bulletins de vote. L’ancien député de Kam Lake, Kieron Testart, a dénoncé cette approche, disant que peu d'information a été partagée sur le changement et la qualifiant de déroutante pour un grand nombre de résidents.

Pour faire partie du décompte officiel, les bulletins retournés par la poste doivent être reçus par la Ville au plus tard le 17 octobre, à 19h.

Toutefois, à un peu plus d’une semaine des élections, plusieurs résidents n'avaient toujours pas reçu leur bulletin de vote.

Le candidat Rob Warburton a exprimé des inquiétudes sur le retard dans la livraison des bulletins. Je crains qu’il n’y ait pas assez de temps pour [que les bulletins soient] reçus et retournés par la poste.

Les électeurs qui n’ont pas pu retourner leur bulletin par la poste à temps pour le 17 octobre peuvent aller le déposer dans l’une des deux boîtes de dépôt sécurisées à l’Hôtel de Ville ou au centre Multiplex.

Deux bureaux de vote seront aussi ouverts lundi pour le vote en personne, aux centres Tree of Peace et Multiplex.

Développement de Tin Can Hill

Le développement de Tin Can Hill a retenu l’attention d’un groupe de citoyens, qui a cherché à en faire un enjeu électoral.

Le Collège Aurora sera transformé en une université polytechnique et le site privilégié, Tin Can Hill, suscite le mécontentement des amateurs de plein air qui en ont fait un enjeu de la campagne électorale municipale de Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

En juin, un protocole d’accord a été signé entre le Collège Aurora, le gouvernement des T.N.-O. et la Ville de Yellowknife, faisant de Tin Can Hill le site choisi pour la construction d’un campus de l’université polytechnique. Le terrain, appartenant à la Ville, est utilisé par de nombreux amateurs de plein air. Une pétition en ligne contre le projet a récolté plus de 1500 signatures.

Les noms des candidats en faveur du projet, contre le projet ou encore incertains ont aussi été publiés sur les réseaux sociaux.

Revitalisation du centre-ville et économie

Les candidats ont aussi partagé leur avis sur la décision du conseil sortant de vendre à un entrepreneur au coût de 1$ le terrain situé au coin de la 50e rue et de la 50e avenue, au centre-ville.

Chaque candidat a été questionné à ce sujet par le réseau CBC. Des seize candidats, seulement cinq ont dit appuyer cette décision, à savoir les candidats Rob Warburton, Stacie Smith, Steve Payne, Ryan Fequet et Garett Cochrane.

Ce même sujet a aussi été abordé lors d’un forum public le 7 octobre qui s’est tenu à l’hôtel Explorer. Les candidats se sont exprimés sur l’état du centre-ville et sa revitalisation, et le besoin de programmes d’aide pour la population sans-abri.

Le terrain 50/50 est vacant depuis de nombreuses années et contribue à la dégradation du centre-ville de Yellowknife (archives). Photo : Radio-Canada / Hilary Bird

Ce forum a également été l’occasion de discuter de l’économie de Yellowknife, et de l’impact imminent de la fermeture des mines de diamants Diavik et Ekati, qui génèrent beaucoup d'emplois dans la région.

Les secteurs du tourisme, de la pêche commerciale, de la construction et des arts ont tous été suggérés comme prometteurs pour stimuler l’économie de la capitale ténoise.

Avec les informations de Sidney Cohen et Luke Carroll