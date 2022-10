Soprema investit 30 millions dans une nouvelle usine à Drummondville

L’entreprise française Soprema, qui se spécialise dans les produits d’étanchéité et d’isolation, a annoncé jeudi qu'elle construira une nouvelle usine à Drummondville. Ce projet sera rendu possible grâce à un investissement de 30 millions de dollars et d'un soutien non remboursable d'un million de la part du fédéral. L'objectif de l'entreprise est ainsi de bâtir sa propre chaîne d'approvisionnement, tout en réduisant son empreinte écologique.