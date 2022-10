Tendance à un retour graduel à la normale pour le marché immobilier de Rimouski

Selon les données du Registre foncier du Québec, l'activité immobilière est à la baisse par rapport à 2021.

Depuis le début de 2022, les ventes immobilières ont chuté d'environ 20 % dans la province.

Une telle tendance s'observe aussi au Bas-Saint-Laurent, alors que pour la période qui s'étend de juillet à septembre, la région a enregistré une chute de 21,5 % dans le nombre des transactions immobilières qui y ont été effectuées.

Le nombre de transactions immobilières reste toutefois supérieur à celui qui prévalait avant la pandémie de COVID-19, soit au début de 2020 et en 2019.

La tendance amène toutefois à croire qu'un rééquilibrage au niveau du marché de 2019 est en train de s'effectuer au Québec.

À Rimouski, par exemple, une augmentation récente dans le nombre de propriétés à vendre a été observée, selon les courtiers immobiliers David Boulianne de Via Capitale Horizon et Michel Michaud de Proprio Direct.

« On vient de quitter un marché immobilier où le nombre de propriétés en vente était considérablement inférieur à ce qu'on avait connu dans le passé. »

En 2020, il y avait énormément de maisons à vendre. Les prix n'avaient pas tellement monté. En 2021, le nombre de maisons à vendre avait diminué de façon importante. Les prix se sont mis à monter de façon importante. Et, en 2022, ça s'est encore accentué en début d'année jusqu'aux mois d'avril et de mai , ajoute Michel Michaud.

« On voit plus un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. »