Police avant-gardiste : incursion dans la police de l’avenir à Longueuil

La série documentaire Police avant-gardiste, diffusée dès jeudi sur ICI RDI, propose une plongée dans le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), qui est en plein changement de culture. Depuis peu, son directeur Fady Dagher a initié la formation d’un nouveau type d’agent de la force, plus près de la population, qui se concentre sur la prévention et l’aide aux personnes vulnérables.

Problèmes de santé mentale, de consommation, personnes en crise, chicanes de famille, violence conjugale… Près de 85 % des appels au SPAL sont en fait de nature sociale, contre 15 % qui concernent de la criminalité pure et dure. On s’éloigne du rôle de policier glorifié souvent dépeint dans les séries criminelles.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Devant ce constat, le directeur du SPAL Fady Dagher et son équipe ont mis sur pied un projet-pilote centré sur une philosophie de police de concertation , notamment par le déploiement de la première unité du Réseau d’entraide sociale et organisationnel (RÉSO). Le projet est appuyé par le ministère provincial de la Sécurité publique à hauteur de 3,6 millions de dollars.

Cet incubateur vise à former des agents et agentes de la paix nouveau genre, qui circulent à pied et se concentrent sur la prévention sur le terrain, en collaboration avec la communauté et les organismes locaux.

Le grand enjeu, c’est de diminuer les appels au 911 le plus possible, surtout les appels de santé mentale et de détresse humaine. Comme ça, les appels qui restent vont être principalement des appels criminels , explique dans le premier épisode Fady Dagher, directeur du SPAL.

Désamorcer les crises avant qu’un crime ne soit commis

Déclinée en 10 épisodes de 30 minutes, la série documentaire suit le SPAL dans son changement de culture, pendant une année ponctuée d’écueils, de revers, mais aussi de victoires.

Dans les premiers épisodes de Police avant-gardiste, on fait ainsi la rencontre de l’agent Ghyslain Vallières, un exemple-type avant l’heure d’un policier du RÉSO. Arrivé sur le tard dans la profession de policier, à 29 ans, M. Vallières a un bagage en droit et en travail social qui lui a permis d’appréhender le métier autrement.

Plutôt que d’adopter une approche uniquement répressive, ce policier s’est impliqué sur le long terme dans les quartiers dans lesquels il patrouille, au point d’en faire partie au même titre qu’un travailleur de rue. Il donne l’exemple d’une intervention à laquelle il a participé : un homme au comportement désorganisé, qui criait près du métro et qui avait déjà nécessité la mobilisation de six membres du SPAL.

J’arrive le septième, tout le monde est en pointe de flèche, les gens sont inquiets. Quelqu’un avait préparé son bâton, un autre son poivre [de Cayenne], et c’était justifié , se rappelle-t-il.

Comme il connaissait l’homme en question et avait bu plusieurs cafés avec lui dans les mois précédents, Ghyslain Vallières l’a appelé par son prénom, permettant ainsi de désamorcer la crise.

« Lui, ce qu’il a vu, ce n’est pas l’uniforme, c’est Ghyslain. » — Une citation de Agent Ghyslain Vallières

Les policières et policiers issus du programme RÉSO sont armés et portent un uniforme, comme leurs autres collègues au SPAL. On travaille différemment, mais quand vient le temps de passer des messages à des vrais criminels, c’est le temps , explique toutefois Fady Dagher.

Les agents de la paix ont chacun et chacune un téléphone cellulaire de travail attitré, dont le numéro est connu des membres des communautés desservies. On veut travailler en amont dans les maisons, dans les familles, pour éviter des événements malheureux qui pourraient arriver par la suite , expliquait Fady Dagher à Tout un matin en décembre 2021.

Un projet qui intéresse jusqu’en Europe

Le projet RÉSO étant hors convention collective, il a donc été soumis à l’approbation des personnes de SPAL syndiquées. En septembre 2021, 56 % d’entre elles se sont prononcés en faveur du projet-pilote.

Dix-sept membres issus du RÉSO ont commencé à patrouiller à Longueuil en décembre 2021. Le SPAL espère convertir 50 % de sa force de police, soit 140 personnes, en policiers et policières RÉSO d’ici 5 à 10 ans.

Comme le constate Fady Dagher, il y a encore beaucoup de travail à faire pour convaincre l’ensemble des membres du SPAL de l’utilité de ce changement de culture. Pour cela, le directeur croit qu’il faut éliminer les autres irritants qui affectent le travail au quotidien des policiers et policières, que ce soit le taux de roulement trop rapide, le manque de personnel, l’abus de temps supplémentaire ou encore les équipements défaillants.