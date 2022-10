Une quarantaine de sculptures, d’installations, de toiles et d'œuvres représentatives du travail de ces artistes sont ainsi dispersées partout dans le musée jusqu’au 29 janvier.

Même si les lauréats et lauréates des prix du Gouverneur général sont bien connus des experts et sélectionnés par leurs pairs, ils sont rarement connus du grand public, souligne Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. Vraiment, on honore des gens qui ont eu de longues carrières. Ils sont aussi reconnus à la fois pour leur œuvre artistique, mais aussi pour l’impact qu’ils ont eu comme artistes , résume-t-il.

Tout ça, c’est un espèce de couronnement de carrières qui ont été fructueuses , illustre M. Brault.

Le directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, Simon Brault, devant la toile « Carole’s Garden » (2021), de Carole Condé + Karl Beveridge. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Ainsi, il conseille aux visiteurs de voir les œuvres, mais de voir les œuvres comme une fenêtre sur un travail beaucoup plus important qui a été fait sur ces artistes . Cette fenêtre , par ailleurs, peut être ouverte sur le site web du Conseil des arts du Canada, où des vidéos parlent de ces créateurs.

Des toiles frondeuses du duo torontois Carole Condé + Karl Beveridge à l’imposant bronze de David Ruben Piqtoukun, il y a de tout. Voici trois artistes qui ont retenu notre attention.

Brigitte Clavette, de Fredericton

Orfèvre, joaillière et sculptrice, Brigitte Clavette manie principalement l’argent pour lui donner des formes organiques et atypiques, comme celles de ses propres déchets de cuisine et de pattes d’oiseaux morts qu’elle a fait sécher puis moulés pour les reproduire.

L’artiste décrit elle-même son travail comme étant bizarre, inusité, pas joli .

Wasted, l’une de ses trois œuvres exposées au MBAC, est un plateau d’argent qui représente divers détritus de table jonchés de pattes de corneilles. L’artiste a utilisé 1861 grammes d’argent sterling pour le faire.

L’oeuvre « Wasted—1,861 Grams Sterling », de Brigitte Clavette (2017). Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

C’est un peu absurde, quand on y pense. J’aurais pu faire la même œuvre en bronze, ce qui aurait coûté une fraction [du prix] , lance-t-elle. Si elle a choisi l'argent, c’est pour achaler, c’est pour agacer. Pourquoi prendre un matériau comme ça et le transmuter dans des objets comme des pattes de corneille ou un citron pourri ?

« Sans titre », de Brigitte Clavette (2020). Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Gerald McMaster , de Chelsea

C’est pour son travail de commissaire que l’artiste, professeur et auteur d’origine crie Gerald McMaster est récipiendaire du Prix de contribution exceptionnelle. L’actuel directeur du Wapatah Centre for Indigenous Visual Knowledge de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario compte 40 ans d’expertise en art contemporain, en muséologie et en esthétique autochtone.

Gerald McMaster est le premier commissaire autochtone à avoir été actif dans le monde des musées, résume Simon Braut. C’est quelqu'un qui est très important parce qu’il a articulé une vision de comment présenter l’art autochtone, souvent dans des lieux conventionnels [...], mais souvent aussi dans des institutions qui étaient très marquées par l’exclusion de l’art autochtone, ou par une vision plutôt colonialiste , détaille-t-il.

Pierre Bourgault, Saint-Jean-Port-Joli

Pierre Bourgault se surnomme le sculpteur marin , puisque le fleuve a inspiré nombre de ses œuvres, dont plusieurs sont publiques. Également enseignant, conteur, chercheur et navigateur, il a fondé l’école de sculpture sur bois de Saint-Jean-Port-Joli en 1967.

Le sculpteur Pierre Bourgault. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Au MBAC , il est possible de voir les photos d’une sculpture mouvante qu’il a créée sur l’eau en 1986.