John Tory est la cible des critiques au premier débat des candidats à la mairie de Toronto

Cinq des trente et un candidats à la mairie de Toronto ont croisé le fer jeudi pour la première fois au cours d'un débat organisé par le groupe de défense des intérêts des aînés CARP et diffusé sur les ondes de Zoomer Radio.

John Tory, Gil Penalosa, Chloe Brown, Sarah Climenhaga et Jack Yan ont échangé pendant un peu plus d'une heure pour tenter de convaincre les Torontois de voter pour eux.

Le maire sortant John Tory a été au cœur des attaques apparaissant comme l’homme à abattre, alors que les autres candidats ne se sont pas mutuellement mis en difficulté.

Gil Penalosa s’est rapidement imposé comme le concurrent direct de John Tory, le mettant directement au défi.

Quand quelqu’un a été maire pendant huit ans, il devrait parler de ce qu’il a fait ou pas en huit ans, pas ce qu'il va faire dans les quatre prochaines années , a-t-il déclaré.

Gil Penalosa estime qu'il a toute l'expérience nécessaire pour être maire, notamment en s'appuyant sur ses expériences comme urbaniste. Photo : Zoomer Radio

Il est par ailleurs celui qui a offert le plus de réponses au sujet des enjeux concernant les aînés, qui étaient au cœur de toutes les questions de ce débat.

Il faut qu’on arrête de construire comme si tout le monde avait 30 ans et était en bonne santé , critique-t-il.

Sans surprise, le débat a porté sur l’accessibilité au logement, l’efficacité du système de transport et le coût de la vie.

Plus de logements abordables

C’est certainement le plus gros dossier pour de nombreux Torontois : comment construire davantage de logements et faire en sorte qu’ils soient abordables.

Vivement critiqué sur ce dossier, John Tory a joué la carte de l'expérience face à ses concurrents. Il a affirmé travailler à modifier les règles de zonage pour, notamment, accroître le nombre de maisons comportant plus d'un logement.

Il s’agit là d'une des propositions de Gil Penalosa qui souhaite que des maisons puissent être divisées en plusieurs logements pour accroître l'offre.

Sarah Climenhaga indique qu'elle veut prendre toutes les décisions importantes pour la Ville en consultation avec les résidents. Photo : Zoomer Radio

John Tory maintient également son désir de ne pas augmenter l'impôt foncier au-delà du taux d’inflation de la Ville pour que les prix des logements restent abordables. Selon lui, même si les locataires ne payent pas cet impôt, il sera naturellement répercuté sur les loyers qu’imposent les propriétaires.

Il reconnaît toutefois que la Ville, après toutes les dépenses liées la COVID-19, va faire face à un déficit de près d’un milliard.

Chloe Brown est quant à elle beaucoup plus critique du système qu’elle trouve inégalitaire. Elle estime qu’un impôt sur la base du terrain occupé serait une meilleure idée, qu'un impôt fondé sur la possession d’un bien immobilier.

Il y a des gens qui ne payent pas leur juste part des impôts fonciers comme les églises, les œuvres de charité. Nous devons appliquer des impôts équitables avant même de commencer à parler de les réduire , affirme-t-elle.

Plus de transports, plus abordables

La question des transports était bien évidemment au cœur de ce débat, d’autant qu’il s'agit d'un sujet d’importance pour les aînés.

John Tory soutient qu’il travaille à améliorer le réseau pour qu’il réponde aux besoins actuels. Il ajoute qu’il souhaite mettre en place des mandats pour que son plan puisse être pérenne et ne soit plus soumis à diverses discussions et consultations.

Il se dit également fier d’avoir instauré la gratuité pour les moins de 12 ans et d’avoir mis en place la validité du passage pendant deux heures. Cela permet, selon lui, à des aînés de se rendre à un rendez-vous chez le médecin et à en revenir avec le même titre de transport.

Gil Penalosa et Chloe Brown ont vivement critiqué la gratuité pour les moins de 12 ans.

« Quand John Tory a décidé de rendre les trajets des moins de 12 ans gratuits, ça a reporté le coût sur les aînés. Si je paye pour des enfants qui ont des parents qui ont les moyens de payer pour eux, ça déséquilibre tout. » — Une citation de Chloe Brown, candidate à la mairie de Toronto

Sarah Climenhaga n’est toutefois pas exactement du même avis. En tant que mère, je suis très heureuse que nous ayons eu des transports gratuits pour les enfants, mais je suis d’accord, la prochaine étape c’est la gratuité pour les aînés , explique-t-elle.

De façon générale, la critique concerne le manque de transports offerts et proches des habitations.

Jack Yan assure que son budget permettrait de rendre le transport public gratuit pour tous sans donner pour autant plus de détails.

Par ailleurs, Gil Penalosa insiste sur le besoin d’augmenter le nombre de trottoirs à Toronto et de s'assurer que les aînés puissent marcher, surtout en hiver, en toute sécurité.

Assurer une bonne qualité de vie aux aînés

Le débat étant organisé par CARP , les questions avaient toutes un angle concernant les aînés, notamment sur leur qualité de vie et la possibilité de vieillir chez soi.

John Tory reconnaît ne pas être complètement satisfait de ses réalisations. Il dit que la pandémie a contrecarré ses plans.

Il précise avoir stabilisé les effectifs dans les foyers de soins et avoir réduit de 50 % les tarifs des activités récréatives pour les aînés.

Gil Penalosa n’est pas de cet avis et estime que la Ville ne fait rien pour les plus de 60 ans qui sont encore très actifs. Il faut qu’on augmente la possibilité de vieillir chez soi. Il faut qu’ils aient les services dont ils ont besoin dans un rayon qui permette de tout faire à pied , planifie-t-il.

Chloe Brown a créé la surprise en étant particulièrement vindicative à l'endroit de John Tory, l'accusant de ne pas s'être suffisamment imposé face aux décisions de Doug Ford. Photo : Zoomer Radio

Chloe Brown veut de son côté mettre en place des couloirs de bus qui permettraient aux aînés de se rendre directement vers des centres de soins, lesquels ne seraient pas centralisés au centre-ville.

Sarah Climenhaga veut également créer des campus de soins, des centres qui regrouperaient plusieurs services et qui seraient placés à environ 20 minutes des habitations.

Jack Yan estime lui que la Ville dépense son argent à mauvais escient. Il veut que le secteur privé soit responsable de construire et d'administrer tout nouveau foyer de soins de longue durée, afin de soulager les finances de la Ville.