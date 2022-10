La fermeture des refuges temporaires à Toronto pourrait créer plus de campements

Seulement avec la fermeture de l'ancien hôtel Novotel sur la rue The Esplanade, 251 personnes devront être relogées. Depuis mercredi, le refuge n'accepte plus de nouvelles admissions. Deux autres établissements qui servaient aussi de refuges ont été abandonnés par la Ville depuis avril.

Notre objectif principal est de fournir un logement à ces personnes et non de les déplacer à droite et à gauche , indique le maire sortant, John Tory.

Le maire sortant, John Tory, rappelle que la Ville a toujours eu l'intention de quitter les hôtels, puisqu'il ne s'agissait que d'une solution temporaire pendant la pandémie. Photo : Radio-Canada

En pleine campagne pour sa réélection, il réitère l'appel lancé au gouvernement fédéral pour accélérer l'ajout de logements sociaux dans la métropole.

Toronto compte actuellement 25 refuges temporaires répartis sur le territoire de la ville. Des projets pour convertir de manière permanente d'anciens hôtels en logements abordables sont en cours, mais les rénovations ne seront pas complétées avant 2023 ou 2024.

« Nous savions, en emménageant dans ces hôtels, qu'il faudrait éventuellement les quitter. » — Une citation de John Tory, maire sortant de Toronto

Dans le cas du refuge situé sur The Esplanade, la Ville assure adopter une approche progressive pour ne pas déstabiliser les résidents.

Au cours des trois prochains mois, des employés municipaux, en collaboration avec un groupe nommé Homes First Society, aideront les 251 occupants à développer des plans individuels de relocalisation .

Les équipes de transition essaieront de trouver des solutions de logement à long terme, mais certaines personnes pourraient être redirigées vers d'autres refuges municipaux.

Des campements impromptus de sans-abri ont recommencé à voir le jour depuis le début de la pandémie à Toronto. Photo : Radio-Canada

Si les logements [trouvés] ne sont pas disponibles ou ne répondent à leurs besoins, nous envisagerons un placement alternatif dans un refuge , admet le responsable du Soutien aux refuges et gestion du logement, Gordon Tanner.

Les camps sont installés dans certains parcs de la ville. Photo : Radio-Canada / CBC News

Le maire sortant reconnaît que la capacité des refuges permanents est étirée , notamment en raison de la présence d'un grand nombre de demandeurs d'asile dans les installations municipales. Il se dit toutefois sûr que des solutions de transition seront trouvées pour tous les occupants appelés à quitter le Novotel.

« Nous ne voulons pas que les gens retournent dans des campements et qu'ils dorment à l'extérieur. » — Une citation de Gordon Tanner, directeur général, Soutien aux refuges et gestion du logement, Ville de Toronto

La Ville pense aussi pouvoir augmenter de manière modérée le nombre de lits dans ses refuges permanents maintenant que la santé publique a assoupli ses directives sanitaires. Jusqu'à 500 lits pourront maintenant être ajoutés, selon l'administration municipale.

Indignation dans le milieu communautaire

Gaétan Héroux a travaillé auprès des personnes en situation d'itinérance pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui retraité, il milite encore pour un meilleur financement des logements abordables.

Gaétan Héroux dénonce le moment choisi pour fermer les refuges temporaires.

« L'hiver s'en vient, les hôtels sont en train de fermer. [Il y aura] plus de monde dans la rue, plus de misère. Avec ça, des problèmes sociaux. » — Une citation de Gaétan Héroux, travailleur social à la retraite

Il demeure perplexe quant aux efforts déployés par la Ville pour reloger les occupants des hôtels. Il craint lui aussi que le manque de logements abordables se traduise par l'installation de nouveaux campements dans les parcs de Toronto, notamment à Allen Gardens.

Des militants pour le logement abordable comme Gaétan Héroux se demandent pourquoi la Ville s’empresse de fermer des refuges. Photo : Radio-Canada

À lire aussi : Plus de 100 sans-abri sont morts à Toronto cette année

À moins que le fédéral ne donne un montant d'argent extraordinaire pour construire rapidement de nouveaux logements sociaux, Gaétan Héroux ne peut que s'imaginer une sortie de crise. Il déplore le manque de volonté politique des différents ordres de gouvernement.

« Où ils vont trouver ça, les logements, comment ce qu'ils vont créer ça? Toute la ville a été donnée aux promoteurs immobiliers. » — Une citation de Gaétan Héroux, travailleur social à la retraite

Les mêmes préoccupations sont partagées par un jeune homme nommé Gru, qui devra prochainement quitter l'hôtel Novotel qui lui sert de refuge depuis mars 2021. S'il a pu obtenir un logement et attend son déménagement, Gru s'inquiète du sort de certains de ses voisins de l'hôtel qui n'auront peut-être pas la même chance.

Je pense que beaucoup de gens vont choisir de retourner dans la rue, de retourner dans les parcs, sous les ponts, dans les ravins, et se réinstalleront dans des tentes , prédit-il, avec désolation.

« Beaucoup de mes voisins à l'hôtel ne voudront pas retourner dans des espaces surpeuplés. » — Une citation de Gru, un résident du refuge sur la rue The Esplanade

La Ville indique que deux employés s'occupent actuellement de reloger les occupants du Novotel, mais que des ressources additionnelles seront mises à contribution prochainement.