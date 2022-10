Le Musée de la Gaspésie souhaite se rapprocher des Gaspésiens

Cette nouvelle trajectoire entreprise par l’institution muséale tourne autour de trois axes : la décentralisation, la fréquentation et la proximité. Selon le directeur général du musée, Martin Roussy, la décentralisation est le plus important.

On est un musée régional, mais qui souvent associé à Gaspé. Donc, comme on veut que ce musée soit présent dans le cœur de tous les gaspésiennes et tous les gaspésiens, on veut décentraliser et donc il y a plein d’actions qu’on veut faire pour y arriver , indique Martin Roussy.

La direction du musée a présenté ses nouvelles orientations pour les prochaines années. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Le Musée de la Gaspésie souhaite donc créer des antennes autonomes de l’institution partout sur le territoire.

La décentralisation prendra notamment la forme d’un projet pilote de réserve et de diffusion in situ en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. La collection du Musée du phare de Madeleine avait été cédée au Musée de la Gaspésie en 2020.

On occupe un ancien salon funéraire qui est dans l’hôtel de ville qu’on a mis aux normes le mieux possible et on va commencer les travaux d’analyse pour évaluer comment on peut faire une réserve sur place et voir comment on peut, avec le phare de Madeleine, mettre en valeur les objets et que ça reste là , précise Martin Roussy.

« Les gens du coin et les visiteurs vont en bénéficier et si on arrive à trouver un modèle qui fonctionne, on pourrait l’apporter ailleurs. L’idée, c’est que les gens comprennent qu’on est au service des gens du coin pour préserver notre histoire. » — Une citation de Martin Roussy, directeur général du Musée de la Gaspésie

Cette décentralisation se fera également par la tournée, partout en Gaspésie, de deux expositions itinérantes : Cher Léo et Madame Bolduc en tournée.

L'exposition Cher Léo, notamment, aura son exposition itinérante et sera en tournée partout en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Le jeu interactif Un musée dans ma valise : Mission artefact, qui se rend dans les écoles primaires de la région, fait aussi partie du plan de décentralisation.

Lorsque proximité rime avec abordabilité

La direction souhaite également devenir un musée de proximité pour se rapprocher de la population locale et par le fait même, augmenter sa fréquentation.

En été, on a énormément de visiteurs qui viennent de partout au Québec et d’ailleurs, mais malheureusement quand la saison s’arrête, les visiteurs du coin sont rares , ajoute M. Roussy.

L’augmentation de la fréquentation commence avec la démocratisation de l’accès au musée, selon la coordonnatrice à la direction générale Gabrielle Leduc.

Pour aller rejoindre notre public de proximité, on veut offrir des tarifs abordables , explique Mme Leduc.

Le musée offrira un rabais de 25 % sur le billet d’entrée, en basse saison d’octobre à mai et une carte de membre abordable au coût de 10 $ par personne sera également disponible.

La direction du musée vise à concrétiser sa vision et ce plan de développement sur dix ans.

Le directeur de l’établissement dit vouloir un musée à échelle humaine , qui se veut plus inclusif et durable.

On a investi beaucoup dans le personnel pour de meilleures conditions de travail et ça fait partie de l’ensemble de la prise de conscience, de la réflexion pour nous amener à dire qu’on veut être un musée plus humain, ouvert, de proximité, alors on va l’incarner , conclut Martin Roussy.

Avec les informations de Bruno Lelièvre.