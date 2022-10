Commission sur l’état d’urgence : des commerçants et citoyens d’Ottawa veulent des réponses

Des mois après le convoi des camionneurs, qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant près de trois semaines cet hiver, des commerçants et des résidents de la région de la capitale fédérale ont encore des questions qui demeurent sans réponse. Ils espèrent ainsi en obtenir de la part de la Commission sur l'état d'urgence, qui s'ouvrait ce jeudi.

On veut des réponses , lance Sam Hersh, membre du conseil d'administration de Horizon Ottawa. Pourquoi les services policiers n’ont pas réagi de manière précoce à ces événements , demande-t-il.

M. Hersh souhaite lancer la même question aux élus de la ville et aux paliers de gouvernement, qui se sont peu impliqués, selon lui.

Il attend avec impatience le témoignage de Catherine McKenney du conseil municipal de la Ville d'Ottawa. Son quartier avait été sévèrement touché par l'occupation.

Au coin des rues O'Connor et Wellington, au coeur du centre-ville d'Ottawa, l'entreprise Victoria Barber Shop s'est retrouvée au milieu des manifestations l'hiver dernier. La propriétaire, Robin Séguin ne comprend pas, non plus, les raisons pour lesquelles le gouvernement a dû avoir recours à la Loi sur les mesures d'urgence, ni le délai avant que tout soit réglé.

Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie , insiste-t-elle.

« On a tellement perdu de commerces sur Sparks […] ça a changé tout le centre-ville. » — Une citation de Robin Séguin, propriétaire du Victoria Barber Shop

Elle demande aux décideurs d'avoir un plan solide dans l'éventualité où une telle situation se reproduirait.

Le propriétaire de Bobby's Table, Robert Richard Leblanc, y va de la même recommandation. Il enchaîne en soulignant à quel point les semaines du convoi avaient été difficiles pour son restaurant. Il ajoute que la ville avait eu du temps pour se préparer et que, malgré tout, la situation a dégénéré.

Ça aurait pu finir plus tôt , soutient-il. Ils ont attendu trop longtemps .

John Albertini, un résident du marché By affirme avoir été privé de sommeil pendant des semaines en raison du bruit généré par la présence des manifestants. Ça aurait pu être géré différemment , lance-t-il. Davantage de discussions auraient dû avoir lieu, selon lui.

Cette commission suscite également l'intérêt des commerçants de Gatineau. Le copropriétaire de la brasserie À la dérive, Sébastien Gandy, cherche lui aussi à comprendre pourquoi une loi aussi extrême a été utilisée pour mettre fin aux manifestations au centre-ville d'Ottawa en février dernier.

Il ne faut pas oublier que c’est une loi qui donne des pouvoirs assez hallucinants au palier gouvernemental fédéral , fait valoir M. Gandy.

Ce dernier estime que tout cela aurait pu être évité si d’autres décisions avaient été prises au préalable .

M. Gandy reconnaît que les effets de l’occupation n’ont pas été aussi importants sur les commerces de Gatineau, contrairement à ceux d'Ottawa. Cela dit, on n’a pas eu d’aide financière pour pallier les problèmes que cela a créés au niveau économique , ajoute-t-il.

« On a perdu de 30 à 40 % de notre chiffre d'affaires. C'est normal, les ponts étaient complètement bloqués à un certain point. » — Une citation de Sébastien Gandy, copropriétaire de la brasserie À la dérive, à Gatineau

Catherine McKenney et Mathieu Fleury doivent témoigner devant la commission ce vendredi.

La directrice générale de la zone d'amélioration commerciale (ZAC) de Vanier Nathalie Carrier témoignera également au cours de cette même journée.

Avec les informations de Nafi Alibert et de Mohamed Tiéné