L’enseignement à domicile a doublé pendant la pandémie au Canada

L'inscription à l’enseignement à domicile a considérablement augmenté pendant la pandémie. Selon l'Enquête de Statistique Canada sur l'enseignement primaire et secondaire de 2020-2021, plus de 83 784 élèves étaient inscrits en enseignement à domicile en 2020, soit le double (40 608) par rapport à l'année scolaire précédente.

Le nombre d'inscriptions était particulièrement élevé pour les première et deuxième années du primaire, avec des augmentations respectives de plus de 134 %.

Ces chiffres demeurent marginaux dans la mesure où plus de 90 % des élèves inscrits du primaire et du secondaire vont dans les écoles publiques et 7,5 %, dans les écoles privées. La part de l’enseignement à domicile est de 1,5 %.

De plus, l’enquête de Statistique Canada souligne que l’inscription aux programmes de langue seconde a augmenté pendant la décennie 2006-2016. Les plus hauts taux ont cependant été enregistrés en 2020-2021, de la quatrième à la huitième année.

Enfin, l’enquête relève une légère hausse (+0,5 %) du taux de diplomation secondaire au Canada par rapport à 2019-2020.