Maxime Patry jure n’avoir jamais été violent avec Thomas Audet et sa mère

Le tout dernier témoin à se faire entendre lors de l’enquête publique sur la mort du jeune Thomas Audet était également l'un des plus attendus. Le conjoint de la mère à l’époque, Maxime Patry, a donné sa version des faits devant la coroner M e Géhane Kamel jeudi après-midi au palais de justice de Chicoutimi.

D’emblée, il a dit qu’il était content de pouvoir enfin revenir sur les événements.

L’ancien beau-père de Thomas Audet, décédé le 18 juin 2016 à son domicile d’Alma, a parlé de ses problèmes de toxicomanie et admis que jusqu’à tout récemment, il consommait de 8 à 10 comprimés de méthamphétamine par jour.

Au moment où il vivait avec Thomas et la mère de l'enfant, Sarah Ève Larouche, il était constamment intoxiqué.

Il a affirmé qu’il ne se chicanait pas avec sa conjointe de l'époque. Lors de la deuxième journée de son témoignage, la mère du petit avait toutefois relaté que Maxime Patry était violent verbalement et physiquement avec elle, le qualifiant même de monstre.

De son côté, Maxime Patry a assuré qu’il n’a jamais eu de comportement violent envers le jeune garçon. Je n’ai jamais fessé Thomas, jamais parlé fort, jamais vu Sarah fesser son enfant , a-t-il témoigné.

Il est revenu sur les circonstances présentées comme étant accidentelles des différentes blessures subies par l’enfant dans les semaines précédant son décès, alors qu’il était souvent sans surveillance parentale.

Concernant une chute survenue du haut du 2e étage d’une maison, soit d’environ 3 mètres, il a raconté que la mère n’a pas voulu consulter un médecin de peur d’être jugée, mais qu’il a contacté sa soeur qui est infirmière pour vérifier l’état de santé du bambin.

La coroner Me Géhane Kamel est alors intervenue. Si ça se reproduit dans votre vie, un enfant qui tombe en bas d’un étage, amenez-le à l’hôpital , a rétorqué la coroner.

Le petit Thomas est mort dans des circonstances nébuleuses à l'âge de 22 mois. Photo : Courtoisie

Appelé par son avocat, Me Jean-Marc Fradette, à parler de ses sentiments à l’égard de Thomas, Maxime Patry a dit qu’il s’ennuie encore du jeune garçon. Il m’a tellement apporté une joie cet enfant-là. Je me réveille encore le matin et je pense à lui. Il était tellement attachant. Il faisait tellement des beaux colleux , a-t-il affirmé.

Ses propos ont provoqué de fortes réactions chez les membres de la famille du bambin assis dans la salle de cour. Tu vas me faire pleurer… Tu l’as tué ! , lui a lancé un d’entre eux.

L’accusation abandonnée

Rappelons que Maxime Patry avait initialement été accusé pour le meurtre de Thomas Audet. Cependant, l’accusation d’homicide involontaire avait été suspendue le 29 septembre 2021, alors que le témoignage d’un témoin important avait changé.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) disposait d’une période d’un an pour la réactiver, ce qui n’a pas été fait. L’accusation est donc tombée. Selon l’estimation de son avocat, il ne pourra plus être accusé pour la mort du petit.

Les représentations

À la suite du témoignage de Maxime Patry, la dernière journée d’auditions de l’enquête publique a pris fin avec les représentations des parties impliquées.

Me Chantal Lavallée, qui représente la Direction de la protection de la jeunesse, a mis un bémol sur le témoignage du Dr Desmeules, entendu plus tôt en matinée.

De façon générale, elle a dit que selon les membres de la famille, il n’y avait pas matière à faire intervenir la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), qu’ils avaient simplement des inquiétudes quant à la surveillance de la mère sur son enfant.

Je suis absolument convaincue que si quelqu’un avait pensé qu’une affaire de même avait pu arriver, qu’il l’aurait empêché , a-t-elle mentionné.

Selon elle, la DPJ n’aurait rien pu faire de plus.

On nous reproche de ne pas l’avoir évalué assez vite, mais cette évaluation-là aurait conclu qu’il n’y avait rien à faire de plus , a conclu Me Lavallée.

Les doutes de Me Fradette

De son côté, Me Fradette a dit aussi douter du témoignage du Dr Desmeules. Selon lui, le pédiatre a fait des amalgames et il croit qu'il arrive à une conclusion erronée de maltraitance parce qu’il a simplement additionné des événements accidentels.

Toutefois, Jean-Marc Fradette a surtout insisté sur la thèse de l’accident à vélo qu’aurait subi le jeune Thomas Audet à l’intérieur de l’appartement familial la veille de sa mort.

Il y a un éléphant dans la pièce dans ce dossier-ci. Lorsque l’enquête a eu lieu, le vélo a été saisi, mais il n’y a pas eu d’analyse , a-t-il débuté.

Il a rappelé qu’il n’y a pas eu de mesures des composantes du vélo qui peuvent être un objet contondant. Lors des audiences du 14 septembre, deux experts avaient conclu que le jeune garçon était mort des suites d’un coup à l’abdomen d’un objet contondant.

Selon Me Fradette, il aurait dû y avoir une reconstitution avec le vélo et les mensurations de l’enfant pour éliminer cette possibilité. Il soutient qu’à l’heure actuelle, il est impossible d’écarter l’hypothèse de l’accident de vélo pour expliquer la mort de Thomas Audet, les deux autres causes probables étant le beau-père ou la mère.

Il reste donc, d’après l’avocat, une importante zone grise sur la cause du décès.

André Simard amer

Le porte-parole de la famille, André Simard, est aussi intervenu lors des représentations. Il avait témoigné plus tôt au cours de l’enquête. Il n’est pas le grand-père biologique du disparu, mais est le conjoint de la mère du père de Thomas depuis 25 ans.

Au terme de l’enquête, il n’a pas de réponse à toutes ses questions. Il demeure surtout la question principale, qui est de savoir qui a fait quoi, estime-t-il.

Il se serait attendu plutôt à ce que les policiers amènent des réponses avec des expertises poussées.

André Simard suit les audiences du coroner sur la mort de son petit-fils, Thomas Audet. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

André Simard a aussi déploré les suivis manquants de la part de la DPJ et un manque de personnel inacceptable.

Tout ça nous laisse un goût amer, la DPJ aurait dû faire mieux , a-t-il partagé.

Il a aussi douté de l’hypothèse du vélo.

Lorsque nous allons quitter le palais de justice, nous allons passer au cimetière pour dire à Thomas qu’on a fait tout ce qu’il fallait qu’on fasse pour lui rendre justice , a-t-il annoncé.

Les grands-parents poursuivent la DPJ et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Mot de clôture de la coroner

La coroner Kamel a d’abord dit merci aux grands-parents pour tout ce qu’ils ont fait. Vous êtes particulièrement attachants et engagés , leur a-t-elle lancé.

Me Géhane Kamel est la coroner dans le dossier de Thomas Audet. Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

La coroner doit rendre son rapport en janvier. S’il y a une chose qui est certaine, c’est que Thomas a été aimé , a-t-elle ajouté.

Elle a également dit à Maxime Patry qu’il fallait du courage pour venir s’asseoir devant elle.

Selon les informations de Priscilla Plamondon Lalancette