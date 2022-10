Les plaintes pour l’exploitation d’enfants en ligne sont en hausse en Alberta

L'unité d'exploitation d'enfants de l'Équipe policière intégrée de l’Alberta (ALERT) fait face à une augmentation constante du nombre de plaintes pour leurre, manipulation psychologique, sextorsion et autres, selon le sergent Kerry Shima de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d'Edmonton.

Cette unité d' ALERT prévoit qu'au rythme actuel, elle recevra environ 1500 plaintes en 2022, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année dernière et de 139 % depuis 2018.

Au cours des six derniers mois, 496 incidents ont également été signalés au Centre canadien de protection de l’enfance (C3P) par des victimes cherchant du soutien ou des familles souhaitant une intervention pour des cas de leurre d’enfants.

Il s'agit d'une augmentation de 43 % par rapport aux six mois précédents, indique Stephen Sauer, directeur de cybertip.ca, la plateforme de signalements du centre.

Cette hausse est due à une plus grande sensibilisation du public et à la diminution de la stigmatisation, estime Kerry Shima. L'augmentation de l'accès à Internet des enfants serait aussi en cause, selon le C3P .

Mise en garde

Kerry Shima a utilisé les médias sociaux ce mois-ci pour rappeler aux parents les dangers d'Omegle, un site web qui expose les enfants à l'exploitation sexuelle en ligne.

« Ce qui nous préoccupe vraiment, ce sont les prédateurs qui attendent que les enfants se connectent et qui, en quelques secondes, demandent des photos. » — Une citation de Kerry Shima, sergent, GRC

Selon Kerry Shima, les prédateurs se font passer pour des jeunes et encouragent les enfants à les contacter sur d’autres réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram, et à envoyer des images d’eux dénudées ou à se livrer à des actes sexuels.

Le prédateur menace ensuite d'exposer l'enfant à sa famille et à ses amis si ce dernier ne répond pas à ses demandes.

Parler aux enfants

Kerry Shima exhorte les parents à communiquer avec leurs enfants, à gagner leur confiance et à leur apprendre à se respectePr eux-mêmes. Il recommande également de connaître le fonctionnement des applications afin qu'il soit plus facile d'en parler. Il ajoute qu'il est important de reconnaître les signes de prédation sexuelle.

Le Centre canadien de protection de l’enfance demande également au gouvernement fédéral de renforcer la réglementation qui garantit que les entreprises mettent en place des protections appropriées pour les enfants.

Un porte-parole du ministère de la Justice du Canada, Ian McLeod, indique dans un courriel que les lois pénales actuelles du Canada contre l'exploitation sexuelle des enfants sont parmi les plus exhaustives au monde.

Il rappelle qu'une loi existe concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet à la police par les personnes qui fournissent des services Internet.

Avec les informations d'Andrea Huncar