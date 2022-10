Le dénombrement des personnes itinérantes est en cours en Abitibi-Témiscamingue

L’objectif est de tracer le portrait le plus complet possible sur la situation de l’itinérance dans 13 régions du Québec. Des intervenants ont sillonné les rues pour dénombrer cette clientèle le 11 octobre. Les organismes et les travailleurs de rue poursuivent le travail de recensement auprès de leurs usagers, mais aussi des personnes qui vivent une itinérance moins visible, souvent par de l’hébergement d’urgence chez de la famille et des amis.

Les personnes rencontrées sont invitées à répondre à un questionnaire de 20 questions qui permet de mieux comprendre leur parcours.

« Oui, on veut connaître un chiffre, mais on veut aussi mieux comprendre les raisons qui ont amené ces personnes en situation d’itinérance. » — Une citation de Christine Francoeur, conseillère cadre en itinérance pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT)

« Le Plan d’action provincial vise à prévenir et agir, mais aussi prévoir la suite des choses, la sortie de rue. C’est important de bien cerner les problématiques propres à chaque personne, tant physiques que psychologiques. C’est sûr qu’on ne réussira pas à rejoindre tout le monde, mais on aura une idée plus globale et le ministère va en tenir compte », explique Mme Francoeur.

Miser sur les liens

Pour assurer une plus grande participation des gens, les autorités régionales de la santé ont fait le choix de miser sur des professionnels du réseau et du milieu communautaire plutôt que sur un grand nombre de bénévoles pour ce dénombrement.

« On sait que ces gens ont souvent un gros vécu et que le lien peut être fragile entre eux et les organismes ou les travailleurs de rue, ajoute Christine Francoeur. Amener un étranger dans leur vie, ce n’est pas évident. Quand un intervenant le fait, il connait son parcours, quelles questions poser. Il sait comment les aborder en étant sensible à leur réalité », fait-elle remarquer.

Un impact important

Avec ce dénombrement, dont les résultats seront connus dans un an, Québec souhaite pouvoir mieux cibler ses actions et ses investissements dans la lutte à l'itinérance. Mme Francoeur est convaincue que la démarche aura un impact important dans la région.