Gérard Deltell compte talonner le gouvernement Trudeau sur la taxe carbone

Gérard Deltell, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de changement climatique, martèle que la taxe carbone instaurée ne produit pas les résultats promis par le gouvernement Trudeau. Et le député de Louis-Saint-Laurent entend savoir si Ottawa l'imposera au Québec.

Investi de ses fonctions dans le cabinet fantôme du chef conservateur Pierre Poilievre, M. Deltell donnera la réplique en Chambre au ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault.

En entrevue à l'émission Midi info sur ICI Première jeudi, le député a répété que la taxe carbone ne donnait pas les résultats promis par le gouvernement libéral. Les conservateurs s'opposent à cette taxe depuis son instauration.

Ils [les libéraux] avaient dit que les effets allaient se faire sentir immédiatement , dit-il.

Mais, malgré la pandémie qui a ralenti les activités économiques, la consommation d'énergies fossiles a augmenté. Les chiffres sont têtus et ils sont malheureux, mais c'est la réalité , affirme M. Deltell.

Va-t-on continuer à taxer les gens? , demande le député de la région de Québec.

La tarification sur le carbone ajoute une taxe à l'essence, au gaz naturel et aux autres combustibles fossiles. Un montant équivalant à 90 % de l'argent recueilli est versé aux contribuables sous la forme de chèques de remboursement de l'impôt sur le revenu des particuliers. Les 10 % restants sont investis pour aider les entreprises et les collectivités à réduire leur empreinte carbone.

Dans une analyse publiée en mars dernier, le directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, a affirmé que la tarification du carbone par le fédéral entraînera une perte nette pour la plupart des ménages de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario .

Autrement dit, les coûts qu’ils devront ainsi assumer – que ce soit en raison de la taxe fédérale sur le carbone, de la TPS sur cette taxe ou de l’impact sur les revenus – seront supérieurs au paiement de l’incitatif à agir pour le climat qu’ils recevront , a précisé Yves Giroux.

Ce qui fait dire à Gérard Deltell que l'approche fédérale ne fonctionne pas : Est-ce qu'on continue comme ça ou, au contraire, on fait des incitatifs pour rendre beaucoup plus abordables l'électricité ou les énergies vertes?

Respecter la décision des provinces

Adoptée en 2018, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, communément appelée taxe carbone, permet aux provinces d'instaurer leur propre système à la condition qu'il respecte les normes minimales du fédéral.

À titre d'exemple, le Québec et la Nouvelle-Écosse ont mis en place un système de plafonnement et d'échange de droits d'émissions (marché du carbone).

Jamais, nous, on [ne] dira à une province : "Faites-le ou faites-le pas", c'est [son] choix et [sa] décision , affirme M. Deltell.

Mais le 1er avril 2023, le gouvernement Trudeau augmentera de façon substantielle la taxe carbone, précise le député conservateur. Et il importe de savoir si le fédéral décidera, à ce moment-là, d'imposer la taxe carbone au Québec parce que, jusqu'à maintenant, le prix était à peu près le même , dit-il, que l'on soit assujetti à la taxe carbone ou à la bourse du carbone du Québec.

Quelle sera alors l'action du fédéral? , demande-t-il.

Gérard Deltell affirme avoir posé la question à deux reprises la semaine passée au gouvernement, et Luc Berthold, adjoint parlementaire, a fait de même... Jamais on n'a eu le commencement d'une réponse , dit-il.

Députés québécois dans le cabinet fantôme

Le porte-parole conservateur en environnement appuie par ailleurs la proposition de la Coalition avenir Québec (CAQ) de construire, à nouveau, de grands barrages hydroélectriques.

Quant aux évaluations environnementales, le fédéral devrait s'abstenir, selon lui, d'en faire lorsqu'une province s'est déjà livrée à l'exercice correctement. Ça, c'est le respect des compétences , dit Gérard Deltell.

Dans le but de bâtir des ponts avec les conservateurs du Québec, Pierre Poilievre a choisi d'y faire son premier déplacement planifié en tant que chef de l'opposition officielle. Le cabinet fantôme du chef conservateur compte plusieurs députés de la grande région de Québec. Outre M. Deltell, il y a Joël Godin, responsable des Langues officielles, et Richard Martel, responsable des Sports et du Développement économique du Québec. Quatre autres députés de la région ont obtenu des mandats de porte-parole adjoint.

Gérard Deltell affirme que d'autres, comme lui, qui n'avaient pas appuyé M. Poilievre lors de la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) se sont néanmoins vu confier des responsabilités dans le cabinet fantôme du chef.

Le député de Louis-Saint-Laurent affirme ne pas avoir été surpris d'hériter de l'environnement. Il affirme nourrir énormément d'intérêt, et ce, depuis longtemps, pour les questions liées à l'électrification des transports.