Un homme accusé après un incident impliquant une arme à feu près d’une école à Bathurst

Un homme a été accusé et deux autres ont été arrêtés à la suite d’un incident impliquant une arme à feu à proximité de l’école secondaire Bathurst High, la semaine dernière à Bathurst au Nouveau-Brunswick.

Jason Hornibrook, un résident de Bathurst âgé de 44 ans, a été accusé de voies de fait armées et de possession d’une arme dans un dessein dangereux, le 7 octobre en Cour provinciale à Bathurst.

Un homme de 49 ans et un autre homme de 44 ans ont également été arrêtés.

Des accusations seront portées contre eux sous peu, affirme la Force policière de Bathurst.

Le 6 octobre, peu après 10 h 30, la Force policière de Bathurst avait reçu un appel signalant qu’un homme avait pointé une arme à feu sur des élèves près de l’établissement Bathurst High School.

Les étudiants ont pu fournir une bonne description du véhicule et des suspects.

Moins d’une demi-heure plus tard, le véhicule suspect a été localisé et intercepté et ses trois occupants ont été arrêtés. Un pistolet noir a été trouvé à l’intérieur du véhicule.

L'école est entrée en confinement à 10 h 39, ce qui signifie que toutes les portes étaient fermées et que personne n'était autorisé à entrer ou à sortir du bâtiment. Ce confinement a été levé à 11 h 08.