La Provencher, l’expérience et la drogue au cœur du débat des candidats de Saint-Boniface

Les candidats pour devenir conseiller municipal de Saint-Boniface, Nicholas Douklias et Mathieu Allard, ont croisé le fer jeudi lors d’un débat. Le développement du boulevard Provencher, l’expérience des candidats et la crise de la drogue ont été au cœur des échanges.

Une cinquantaine de personnes ont assisté au débat organisé par la Chambre de commerce de Saint-Boniface à l’Université de Saint-Boniface. Le troisième candidat, Marcel Boille, était absent pour des raisons de santé.

Le débat était organisé autour de trois thèmes : la communauté francophone, le développement économique et social du quartier ainsi que la qualité de vie et les services municipaux.

Le modérateur et doyen de la Faculté des arts et la Faculté des sciences de l’Université de Saint-Boniface, Alexandre Brassard, a posé des questions en alternance aux candidats, donnant à chacun l’occasion d’y répondre.

Le tout s’est déroulé dans la courtoisie, même lorsque les candidats se sont interrompus à quelques reprises.

Le rôle du conseiller municipal

Mathieu Allard a donné le ton en mettant en avant ses réalisations au cours de ses deux précédents mandats comme conseiller municipal. Il a souligné la création du belvédère de Saint-Boniface, l’amélioration de la piscine Bonivital et l’aménagement de jeux d’eau à Norwood, entre autres.

Il a aussi résumé sa manière de voir le rôle d’un conseiller municipal, soit celui d’écouter des points de vue opposés [et de] synthétiser tout ce que dit le public, les organismes et voir comment ça concorde avec nos propres valeurs .

Pour Mathieu Allard, un accroissement de la densité autour du boulevard Provencher serait une manière plus efficace de contribuer à l’épanouissement des commerces qui s’y trouvent. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Cette élection est, selon lui, l’occasion pour l’électorat de dire si oui ou non il a respecté le mandat qui lui avait conféré.

Pour Nicholas Douklias, qui est restaurateur, entrepreneur et bénévole dans de nombreux organismes, M. Allard n’a pas répondu à ces attentes. Il sent qu’il existe une déconnexion entre le conseiller et la communauté .

Dans des déclarations souvent plus brèves que celles de M. Allard, il a fait valoir son esprit entrepreneurial. Il a même suscité l’unique rire du débat en soulignant qu’en raison de son père grec, il travaille depuis l’âge de 4 ans.

Je veux être le porte-parole de la communauté qu’il n’y a pas eu depuis les derniers huit ans , a-t-il déclaré.

L’expérience contre le renouveau

Faisant écho à une tribune dans le journal La Liberté, il a ajouté qu’un conseiller municipal se devait d’être un porte-parole de la communauté et non un porte-parole de la Ville de Winnipeg . Il reproche à M. Allard sa proximité avec l’administration.

Au cours du débat, Mathieu Allard a plutôt souligné que ses huit ans d’expérience au conseil municipal assurent qu’il sait comment naviguer dans les processus pour obtenir des résultats concrets. Contrairement à M. Douklias, Mathieu Allard s’est engagé à entreprendre certaines mesures précises s’il était élu.

L’une d’elles est de demander que la directrice des services en français à la Ville de Winnipeg relève du directeur général de la Ville, plutôt que de la direction en matière de communication.

Le restaurateur, entrepreneur et bénévole dans de nombreux organismes, Nicholas Douklias Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

M. Allard a expliqué qu’elle aurait ainsi un plus gros bâton pour s'assurer que les services municipaux respectent leurs obligations linguistiques. C’est, pour lui, la manière la plus efficace d’améliorer la prestation de services en français à Winnipeg. Il est plus facile d’obtenir que des départements respectent leurs obligations que de convaincre neuf conseillers municipaux, soit la majorité au conseil lors d’un vote, résume le conseiller.

Ce savoir pratique se démarque des propositions de M. Douklias qui demande aux citoyens de lui donner une formation de quatre ans , a soutenu Mathieu Allard. Moi, je connais les enjeux.

Des solutions pour la crise de la drogue et pour le boulevard Provencher

Mathieu Allard a été le premier à interrompre son adversaire. Nicholas Douklias expliquait qu’il avait constaté qu’il n’y avait pas de solution pour la pauvreté, le crime, l’itinérance et la dépendance. Il a plutôt fait valoir l’importance de ne pas travailler en silos pour tenter de résoudre ces problèmes et le besoin d’utiliser sagement l’argent à cette fin.

On n’a pas une bourse infinie d’argent qu’on peut juste garrocher aux organismes , a dit le candidat, il faut travailler en équipe .

Mathieu Allard a rétorqué que l’on connaissait les solutions à ces problèmes. Les solutions sont le logement, les services sociaux, prendre soin des résidents dès qu’ils sont nés , a-t-il lancé. Pour lui, la Ville doit continuer d’investir dans le domaine social et doit pousser la province à investir dans des services pour les toxicomanes.

Une cinquantaine de personnes ont assisté au débat. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

L’une des rares propositions concrètes qu'a avancées M. Douklias est la création d’un nouvel organisme de développement économique et de tourisme pour le boulevard Provencher, à l’instar de CentreVenture au centre-ville de Winnipeg.

Cela permettrait notamment de répondre aux besoins créés par la pandémie. Le restaurateur a souligné qu’il était bien placé pour le savoir, car il a directement ressenti l’impact de la COVID-19 dans son entreprise. Avec respect, a répondu Mathieu Allard, il existe déjà des organismes de développement économique et de tourisme […] Recréer des organismes qui existent déjà me semble être redondant et pas une bonne idée.

Pour lui, un accroissement de la densité autour du boulevard serait une manière plus efficace de contribuer à l’épanouissement des commerces qui s’y trouvent.

Les élections municipales ont lieu le 26 octobre.