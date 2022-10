Des hommes autochtones se réunissent pour avancer vers la guérison

Des hommes autochtones ont été invités à continuer de parler de leurs traumatismes et de la guérison après la tenue d’une conférence sur le bien-être organisée par le conseil tribal de Meadow Lake (MLTC).

Selon le vice-chef du MLTC, Richard Derocher, plusieurs communautés autochtones souffrent à cause des traumatismes non résolus et essaient de briser les cycles de violence chez les hommes.

Richard Derocher affirme que la conférence qui s’est tenue la semaine dernière avait pour but d’aider les hommes à comprendre la peine émotionnelle et la violence engendrées par les pratiques coloniales comme les pensionnats pour Autochtones et la rafle des années 60.

Il estime qu’il est important de laisser savoir aux hommes que la guérison est possible.

« Dans nos communautés, les femmes sont en avance en ce qui concerne la guérison. Elles nous demandent à nous les hommes de les suivre. » — Une citation de Richard Derocher, vice-chef du conseil tribal de Meadow Lake

Le dialogue, un élément clé

Selon les organisateurs de cette conférence, plus de 200 participants âgés de 16 à 80 ans se sont inscrits à cet événement.

Plusieurs ont confié qu’ils ont perdu des êtres chers à cause des homicides. Certains ont perdu leurs enfants au suicide et d’autres disent avoir honte des abus qu’ils ont subis ou de la violence qu’ils ont eux-mêmes perpétrée.

Un des participants, Chester Herman, affirme que ce sont les thèmes de la perte et de la douleur mentionnés sur l’affiche de l'événement qui l'ont poussé à participer à la conférence, car sa femme est décédée.

« Ça m’est rentré en plein dans le mille, car je traverse une période difficile à cause de cette perte. » — Une citation de Chester Herman, participant

Chester Herman se dit motivé à apporter du changement et veut transmettre ce qu’il a appris à sa communauté.

Un autre participant, Norman Opekokew, affirme qu’à travers cette conférence, beaucoup d’hommes ont pris conscience qu’ils ne sont pas les seuls à faire face à des difficultés.

Selon lui, plusieurs d’entre eux enfouissent leurs émotions au lieu de les confronter.

« Je l’ai aussi fait, les choses qui m’ont fait du mal dans le passé, je les ai enfouies au fond de moi-même. » — Une citation de Norman Opekokew, participant

Norman Opekokew affirme que ce qui l’a le plus marqué au cours de cette conférence est l’importance de la prière et le bienfait d’être vulnérable auprès des autres.

Avec les informations de Kendall Latimer