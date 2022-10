La voix de Steve Jobs revient à la vie dans ce balado généré par l’IA

L’épisode commence par un avertissement : Ce balado vous est proposé par Play.ht. Tout le contenu est généré par intelligence artificielle. Pour un public averti.

Joe Rogan anime le balado «The Joe Rogan Experience», l'un des plus populaires sur Spotify. Photo : Getty Images / Alex Trautwig

Puis, Joe Rogan prononce l’introduction habituelle de son balado The Joe Rogan Experience, et enchaîne rapidement en présentant son invité, Steve Jobs. Il dit être fasciné par lui et le qualifie de bizarre et brillant.

Dans l’épisode, d’une durée de 19 minutes, les deux interlocuteurs abordent des sujets comme la spiritualité, la technologie et même l'utilisation de substances psychédéliques.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’équipe de podcast.ai dit avoir construit l’épisode en se basant sur la biographie de Steve Jobs ainsi que sur des enregistrements de lui trouvés en ligne afin que l’IA puisse le ramener à la vie avec précision .

« Il n'y a personne qui a autant inspiré et eu plus d’effet sur le monde de la technologie que Steve Jobs. C'est pourquoi, dans le premier épisode, nous avons ramené sa voix à la vie. » — Une citation de Extrait du site du balado podcast.ai

Il s’agit du premier épisode d’une longue série. Chaque semaine, l’entreprise de synthèse vocale compte publier un nouvel enregistrement avec d’autres personnalités. Le public peut inscrire les sujets et le nom des personnes qu’il souhaite entendre sur une liste en ligne, sur laquelle les internautes peuvent aussi voter.

Au moment d’écrire ces lignes, la suggestion la plus populaire était une conversation entre Bouddha et le physicien Albert Einstein, suivie par l’ex-président américain Donald Trump s’interviewant lui-même.

Des enjeux éthiques

Ce type de production soulève toutefois des questions éthiques, puisque le consentement de Joe Rogan et celui de la famille de Steve Jobs n’ont pas été obtenus par Play.ht pour créer cet échange inédit.

Plusieurs internautes n’ont pas manqué de le souligner en ligne, à travers une marée de commentaires félicitant l’entreprise pour cet exploit technologique.

Les contenus générés par l’IA, l’avenir?

Play.ht souhaite que son travail sur podcast.ai en inspire d’autres à créer des contenus audio et vidéo avec l’IA générative.

Nous croyons en un avenir où toute la création de contenu sera générée par l'IA, mais guidée par des êtres humains , est-il indiqué sur le site de podcast.ai.