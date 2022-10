Un conducteur sherbrookois capté pour excès de vitesse à quatre reprises en 30 minutes

L'homme de 48 ans a été arrêté une première fois vers 10 h 15 sur la route 243, dans le Canton de Potton. Il roulait à 112 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée dans le secteur est de 90 km/h. Il roulait dans une camionnette tirant une remorque.

On ne parle pas d’un grand excès de vitesse, mais on parle quand même d’un gros camion qui tire une remorque en excès de vitesse. Le conducteur [...] reçoit une première amende de 124 $ assortie de deux points d’inaptitude et quitte de façon visiblement fâchée, en trombes, vers la zone où la limite était maintenant rendue à 70 km/h , raconte la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau.

Moins de 15 minutes plus tard, il est intercepté par le même à 90 km/h dans cette zone de 70 km/h. Une minute plus tard, sur la route 245, le cinémomètre capte la vitesse de son véhicule à 110 km/h dans une zone de 90 km/h.

À 10 h 40, encore sur la route 245, il est intercepté alors qu'il circulait à 126 km/h, même si la limite était toujours de 90 km/h. Il a reçu un deuxième contrat d'infraction de 272 $, assorti de 3 points d'inaptitude.

L’individu a une trentaine de jours pour contester les constats d’infraction.

La SQ rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles sur les routes du Québec.