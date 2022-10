Le 35e Festival des écrivains de Vancouver renoue avec les auteurs de l’étranger

Après deux années marquées par les restrictions de voyages et leurs impacts sur les programmations, le Festival des écrivains de Vancouver, qui s'amorce lundi, revient en force pour son 35e anniversaire avec la participation d’une centaine d’auteurs du Canada et d’ailleurs.

Du 17 au 23 octobre, les auteurs prendront part à plus de 80 événements, conférences et rencontres présentés dans divers espaces de l'île Granville.

Leslie Hurtig, directrice artistique du Festival des écrivains de Vancouver, se réjouit de ce retour en personne pour le 35e anniversaire de l’événement.

C’est chouette pour les auteurs et les lecteurs de pouvoir enfin se retrouver dans la même salle, d’entendre les rires, les chuchotements , évoque-t-elle.

L'autrice Esi Edugyan lors d'une causerie au Festival des écrivains de Vancouver. Photo : Dillon Byrne

Pour l’autrice et chroniqueuse au Globe and Mail Marsha Lederman, qui anime aussi des causeries au festival depuis 2011, c’est un rêve devenu réalité que de présenter son livre au festival de Vancouver cette année.

C’est super de pouvoir rencontrer les gens qui lisent votre livre. La plupart ont d’excellentes questions à me poser. C’est très gratifiant , exprime l’autrice.

Des invités de marque

Le commissaire invité du festival, Omar El Akkad, lors de la cérémonie de remise du prix Giller en 2021. Photo : La Presse canadienne / chris young

La directrice artistique est également ravie de pouvoir accueillir à nouveau cette année des écrivains de l'étranger provenant notamment d’Écosse, de l’Équateur, d’Islande et de la Nouvelle-Zélande.

« Chaque année, un tiers de la programmation est consacrée aux auteurs internationaux. Les deux autres tiers sont destinés aux auteurs canadiens et locaux. » — Une citation de Leslie Hurtig, directrice artistique du Festival des écrivains de Vancouver

Parmi les auteurs de marque, on retrouve entre autres des lauréats de prix prestigieux tels l'Écossais Douglas Stuart, gagnant du Booker Prize 2020, ou encore Omar El Akkad, lauréat du Giller 2021, qui agit également comme commissaire invité du festival cette année.

L'autrice Violaine Huisman. Photo : Beowulf-Sheehan

Du côté des auteurs francophones, le festival accueille Violaine Huisman avec son roman maintes fois primé Fugitive parce que reine, ainsi que la Québécoise Stéfanie Clermont, autrice du livre Le jeu de la musique.

Le 35e anniversaire du festival sera notamment souligné avec l’événement Don't you want me, Baby?, une soirée thématique prévue le jeudi 20 octobre au cours de laquelle des auteurs réciteront les paroles de chansons pop des années 80, décennie qui a vu naître le festival.

35 ans de rencontres littéraires

Le Festival international des écrivains de Vancouver a été créé en 1988 par Alma Lee, une Écossaise d’origine répondant à une invitation du Bureau des affaires culturelles à la Ville de Vancouver.

« À l’époque, Vancouver détenait le plus haut taux d’emprunts à la bibliothèque au Canada. Donc, il y avait ici un important lectorat. » — Une citation de Alma Lee, fondatrice du Festival des écrivains de Vancouver

L'affiche du premier Festival des écrivains de Vancouver. Photo : Image fournie par le Festival des écrivains de Vancouver

Au cours des 18 ans qu’elle aura passés à la tête du festival, Alma Lee aura notamment créé des programmes scolaires destinés aux jeunes. Une des réalisations dont elle est le plus fière.

Les programmes scolaires ont toujours occupé une place importante au Festival des écrivains de Vancouver. Photo : Image fournie par le Festival des écrivains de Vancouver

Ce qui me réjouissait le plus, c’était de voir tous ces enfants devant le Granville Island Stage, dans la file d’attente, excités de rencontrer des auteurs , se rappelle avec émotion l’ancienne directrice artistique.

La place du volet francophone

Autre aspect important pour la fondatrice : la présence d’écrivains francophones.

« Nous habitons un pays bilingue et il allait de soi d’inviter des auteurs francophones! » — Une citation de Alma Lee, fondatrice du Festival des écrivains de Vancouver

Pour parvenir à attirer les auteurs francophones et leur public, Alma Lee a fait appel, dans les années 90, à l’ancien organisateur du Salon du livre de l’Alliance française, Marc Fournier, aujourd'hui réalisateur associé à Radio-Canada.

Le festival s'inspirait de la formule américaine, soit celle d'acheter un billet pour écouter un écrivain lire son livre. Il fallait faire ça à la francophone , dit l’ancien programmateur des événements francophones du festival.

« J’ai donc commencé à organiser des événements en français comme cette soirée mémorable avec Zachary Richard qui faisait de la poésie en slip léopard avec sa guitare. Le public était extatique! » — Une citation de Marc Fournier, ancien programmateur des événements en français au Festival des écrivains de Vancouver

L'importance d'un tel festival

Marc Fournier explique qu’un tel festival convivial permet ainsi de décloisonner le monde plus secret de l’édition et les écrivains, ces derniers étant souvent perçus comme de grands solitaires.

Avant la pandémie, le Festival des écrivains de Vancouver attirait plus de 20 000 personnes par année. Photo : Ariel Hudnall

Il précise que ce genre de festival permet aux auteurs de se rencontrer, aux éditeurs de promouvoir un livre dans lequel ils croient et au public de mettre un visage sur les écrivains.

Leslie Hurtig abonde dans le même sens.

Nous vendons beaucoup de livres pendant le festival grâce à nos petites librairies éphémères, ce qui est très apprécié des auteurs, précise-t-elle. Mais l'autre impact important et là, je pense que l'île Granville y est pour beaucoup, c'est que les auteurs arrivent à créer facilement des liens entre eux dans les salles intimes du festival comme dans la salle communautaire mise à leur disposition à l'hôtel Granville Island.

Chaque année, le festival érige des librairies éphémères sur l'île Granville. Photo : Ariel Hudnall

Au fil des décennies, l’événement a réussi à se tailler une place d’importance dans le paysage culturel de Vancouver, attirant, avant la pandémie, plus de 20 000 personnes chaque année.

Selon Leslie Hurtig, la clé du succès du festival réside dans le lieu où il se déroule, l'île Granville.

C’est un lieu magique où tenir un festival. Les invités qui restent à l’hôtel Granville Island peuvent déambuler sur l’île, visiter les restos, rencontrer des artisans , explique Leslie Hurtig.

Alma Lee et Leslie Hurtig Photo : Image fournie par le Festival des écrivains de Vancouver

Alma Lee se réjouit quant à elle d’avoir pu mettre en place un tel événement qui perdure.