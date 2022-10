Projet à Blatchford : des conseillers municipaux préoccupés par le prix des maisons

Des conseillers municipaux font ainsi pression pour qu'il y ait davantage de logements abordables dans le quartier tout en maintenant les objectifs environnementaux ambitieux énoncés dans le plan d'affaires initial de 2014.

Andrew Knack note que, lorsque Blatchford a été créé, l'idée était que la Ville gagnerait de l'argent sur les ventes de terrains. Il se demande désormais si cet objectif initial ne contribuerait pas à exclure certains résidents de ce marché.

Il se dit également préoccupé d'apprendre que le coût moyen d'une maison en rangée sur le terrain de l’ancien aéroport du centre-ville, qui est de 650 000 $, soit 200 000 $ au-dessus de la moyenne.

Si les maisons en rangée déjà construites sont plus grandes et plus chères, les unités à logements multiples à venir seront, elles, moins chères, coûtant environ 465 000 $, selon le directeur du bureau de réaménagement de Blatchford, Tom Lumsden. Celui-ci ajoute que des logements de style appartement sont également en préparation.

Les gestionnaires de la Ville ont été chargés de trouver des moyens de rendre la construction et l'achat à Blatchford plus économiques.

Un rapport d'étape sur le projet montre qu'il n'y a que 45 maisons occupées sur les lieux, alors que le plan initial prévoyait la construction de 500 unités résidentielles par an à compter de 2018.

Des ajustements proposés

Nous ne pensons pas qu'il existe une voie financièrement viable sans quelques ajustements au modèle de Blatchford , affirme pour sa part Adil Kodian, de la section d'Edmonton de l'Association canadienne des constructeurs d'habitation (ACCH).

M. Kodian, qui s’adressait ainsi mercredi aux conseillers municipaux, ajoute que l’ ACCH suggère une transition énergétique plus progressive au lieu d'un saut vers 100 % d'énergie renouvelable comme l'indique le plan d'affaires de Blatchford.

Désaccord sur les objectifs environnementaux

La vision à long terme de la Ville est que Blatchford soit neutre en carbone, avec 100 % d'énergie renouvelable provenant de son système énergétique. Les bâtiments sont conçus pour être jusqu'à 37 % plus efficaces que les minimums établis dans les codes nationaux actuels, indique le rapport d'étape.

Les conseillers municipaux Andrew Knack et Tim Cartmell souhaitaient que l'examen de l'analyse de rentabilisation inclue l'examen des objectifs environnementaux, mais leur collègue Anne Stevenson soutient qu'il est important de maintenir les critères établis dans le plan initial.

Nous sommes dans une urgence climatique, et ce sont les impératifs de ce que nous devons faire [sur le plan municipal] , affirme-t-elle. Les avantages d'exploitation à long terme l'emportent largement sur le coût initial.

Le reste du comité s'est rangé du côté de Mme Stevenson et a retiré les objectifs environnementaux de l'examen. Les gestionnaires municipaux transmettront les résultats de cet examen au comité en juin 2023.

Avec les informations de Natasha Riebe