Blindside présenté en français au Théâtre Cercle Molière pour la première fois!

L'artiste a présenté son spectacle en anglais pendant 10 ans dans les festivals Fringe.

Stéphanie Morin Robert habite à Winnipeg depuis deux ans et elle souhaitait aller à la rencontre de son public francophone.

Je suis bilingue, je peux le faire en français, donc je me suis dit que j’allais proposer la pièce et au Théâtre du Cercle Molière pour voir s'il y a un intérêt , raconte Stéphanie Morin-Robert.

Cette nouvelle version en français s’est avérée être un défi pour l’artiste.

« Quand je suis entrée en répétition, j'ai compris le travail qui m'attendait : retrouver ma langue maternelle. » — Une citation de Stéphanie Morin Robert, humoriste

C’est donc un tout nouveau spectacle que Stéphanie Morin-Robert a dû concevoir.

En tant que Franco-ontarienne, j'ai vraiment été assimilée vers un marché de travail anglophone, au point que mes enfants ne me comprennent pas quand je leur parle en français , avoue douloureusement l’artiste.

« Je me suis rendue compte que j'étais en train de perdre ma langue, en train de perdre ma culture. » — Une citation de Stéphanie Morin-Robert, humoriste

Blindside est un spectacle personnel qui relate l’histoire d’une double résilience : celle de la langue et celle du travail d’acceptation de soi.

Une façon de voir le monde

À 2 ans, Stéphanie Morin-Robert se voit diagnostiquer un cancer de l'œil. Six mois plus tard, elle subit une ablation de l'œil gauche. Elle devra porter une prothèse le restant de sa vie.

L'histoire parle de ma jeunesse et des événements auxquels j'ai survécu et qui ont fait en sorte que j'ai pu voir ma prothèse comme un pouvoir magique , explique Stéphanie Morin-Robert.

Si Blindside aborde des sujets sérieux, ce n’est pas sans humour. L’objectif de Stéphanie Morin-Robert est justement d’apporter un peu de légèreté à son histoire.

L’humour est aussi un moyen de surmonter toutes ces épreuves pour l’artiste et de transmettre des messages à portée universelle.

Le rire et l'humour sont thérapeutiques pour Stéphanie Morin-Robert. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Je souhaite que l'histoire touche les gens et les fasse réfléchir. 'Quel est mon pouvoir magique? C'est quoi le truc en moi qui me rend anxieux et que je peux utiliser à mon avantage?' , explique Stéphanie Morin-Robert.

L’objectif de Stéphanie Morin-Robert est de normaliser les handicaps, de se donner la permission d’être curieux et d’accepter la différence, de s’accepter dans toute sa singularité, de ne pas faire semblant… et l’humour permet justement cela.

« Je veux rendre tout le monde confortable avec quelque chose qui est un peu tabou dans notre société. » — Une citation de Stéphanie Morin-Robert, humoriste

J'ai été élevée à porter une prothèse qui est vraiment une copie exacte de mon œil pour avoir l'air le plus normal possible. Je me rends compte que maintenant, en tant qu'adulte, ce n'est pas nécessairement ce que j'ai envie de promouvoir. J’ai envie justement de me faire faire une prothèse qui ressemble à un œil de chat ou à une boule disco , s’amuse l’humoriste.

Blindside (en français) est présenté au Théâtre Cercle Molière du 14 au 29 octobre.