Un agent pour vitaliser des territoires de la MRC Abitibi

Ce nouveau poste est créé dans le cadre du Fonds ruralité région. Celui-ci découle du pacte fiscal et financier 2020-2024 avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

L’agent de vitalisation travaillera surtout auprès des municipalités dévitalisées du territoire que sont Champneuf, La Morandière et Rochebaucourt, ainsi que des territoires non organisés Lac-Chicobi (Guyenne) et Lac-Despinassy.

En fait, il y a trois grands axes. Le premier est de faire la gestion des différents volets du Fonds ruralité région pour la MRC Abitibi, on parle surtout des volets 3 et 4, et aura tâche au niveau développement du secteur Des Coteaux. Une portion de temps va aussi être réservée pour faire le développement des territoires non organisés , explique le préfet de la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous.

Sébastien D'Astous, préfet de la MRC Abitibi et maire d’Amos. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Avec le Fonds régions et ruralité, la MRC Abitibi dispose de 1,2 million de dollars pour mettre en œuvre des projets majeurs à l’échelle supra locale dans le cadre du volet 3. Quant au volet 4, il prévoit un peu plus de 1 million $ pour appuyer ou réaliser des initiatives de vitalisation dans les municipalités et territoires dévitalisés.

Sébastien D’Astous a bon espoir de voir plusieurs projets voir le jour au cours des deux prochaines années. L’agent de vitalisation est un poste contractuel jusqu’à la fin du pacte fiscal actuel, en 2024.