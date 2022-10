Indicateurs économiques encourageants en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le PIB de la Mauricie a diminué de 0,4 % entre 2019 et 2020, alors qu’il a baissé de 1 % au Centre-du-Québec. À l’échelle provinciale, la baisse est de 1,7 %.

Indicateurs économiques< Indicateurs économiques< Région Revenu disponible par habitant (2020) Taux de chômage (2021) Âge moyen (2021) Mauricie 29 892 $ 5,6 % 46,5 ans Centre-du-Québec 30 588 $ 5,3 % 44,2 ans Moyenne québécoise 33 093 $ 6,1 % 42,9 ans

Plus faible revenu disponible en Mauricie

La Mauricie est la région où les gens ont le moins grand revenu disponible. Le revenu disponible en Mauricie est 29 892 $ et celui du Centre-du-Québec est 30 588 $.

Même si la croissance du revenu disponible par habitant a dépassé celle observée pour l’ensemble du Québec, c’est la seule région où il est inférieur à 30 000 $ , peut-on lire dans le document intitulé Panorama des régions du Québec.

Le revenu disponible correspond au revenu qui reste à la disposition des particuliers pour la consommation finale de biens et de services ainsi que pour l’épargne volontaire .

Le Centre-du-Québec est la 4e région ayant connu la meilleure hausse du revenu disponible avec une augmentation de 8,8 % et la Mauricie, la 5e, avec une hausse de 8,6 %.

Les hausses les plus remarquables en Mauricie sont relevées dans les MRC de Maskinongé (+ 9,9 %), de Mékinac (+ 9,6 %), de Shawinigan (+ 9,2 %) et des Chenaux (+ 9,0 %), indique l’Institut. Pour ce qui est des MRC du Centre-du-Québec, quatre d’entre elles ont connu une croissance plus rapide que celle du Québec; la plus forte hausse est notée dans Drummond (+ 9,3 %).

Baisse du taux de chômage et fluctuations dans le nombre d’emplois

Entre 2020 et 2021, le nombre d’emplois a diminué de 2,4 % en Mauricie ce qui représente l’avant-dernière moins bonne performance au Québec.

Le Centre-du-Québec a connu une augmentation de 6,5 % du nombre d’emplois pour la même période, alors que dans l’ensemble du Québec, la hausse est de 4,1 %.

En Mauricie, le taux de chômage était 5,6 % en 2020. Il s’agit d’une diminution de 2,7 % en 2021 comparativement à 2020 (8,3 %).

Au Centre-du-Québec l’écart est de 0,8 %. Le taux de chômage est passé de 60,1 % en 2020 à 5,3 % en 2021.

Fortes hausses de la population en Mauricie et au Centre-du-Québec

La hausse de population observée en Mauricie entre 2020 et 2021 est à un taux figurant parmi les plus élevés du Québec , peut-on lire dans le rapport de 264 pages.

En Mauricie, l’augmentation est de 11,9 %, ce qui la place en 7e position, sur 17, des régions ayant connu la plus forte hausse.

« Depuis quelques années, le rythme de sa croissance tend à s’accélérer, si bien que L’augmentation en 2020-2021 est la plus forte que la [Mauricie] ait enregistrée depuis plus de 30 ans. » — Une citation de Rapport Panorama des régions du Québec 2022

La population du Centre-du-Québec a aussi beaucoup augmenté entre 2020 et 2021. [Sa] croissance [...] est maintenant l’une des plus fortes du Québec , soutient l’Institut de la statistique du Québec.

Le Centre-du-Québec est la 4e région sur 17 ayant connu la plus forte hausse. Entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021, l’augmentation est de 15,1 %.

La hausse de la population à l’échelle provinciale est de 3 %. La population québécoise s’est accrue de 26 000 personnes entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021, selon les données provisoires. Elle est estimée à 8 604 000 personnes.

Grande proportion d’aînés

La proportion de gens âgés de 65 ans et plus est plus élevée en Mauricie et au Centre-du-Québec qu’à l’échelle québécoise, et l’âge moyen dépasse celui de l’ensemble du Québec.

Au 1er juillet 2021, environ 20 % des Québécois étaient âgés de 65 ans et plus.

Les personnes de 65 ans et plus représentaient 26,5 % de la population dans la région en 2021. La Mauricie est 3e après la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (29 %) et le Bas-Saint-Laurent (28 %).

Les trois MRC où les parts des personnes de 65 ans et plus sont les plus importantes sont Mékinac (33,9 %), en Mauricie, Les Basques (33,4 %), dans le Bas-Saint-Laurent, et la Haute-Gaspésie (32,4 %), en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Au Centre-du-Québec, les 65 ans et plus représentent 23,3 % de la population de la région.