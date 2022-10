« Si cette tempête s’était produite un mois plus tard, des gens seraient morts »

Des représentants de Maritime Electric, de la Croix-Rouge canadienne, de l’Organisation des mesures d’urgence et du ministère du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard sont convoqués à des réunions d’urgence par un comité permanent de l’Assemblée législative, afin d'examiner la réponse du gouvernement provincial à l'ouragan Fiona.

Le Comité permanent de la santé et du développement social de l’Île-du-Prince-Édouard a envoyé jeudi des demandes pour que des témoins comparaissent le plus tôt possible. Le comité veut recueillir ces témoignages avant la prochaine session de l’Assemblée législative, le 1er novembre.

Nous sommes très préoccupés par la façon dont notre gouvernement a réagi et soutenu les Prince-Édouardiens en cette période de crise , ont écrit les députés libéraux Robert Henderson et Sonny Gallant dans une lettre adressée au comité le 7 octobre.

Des pannes et la Croix-Rouge

La tempête a d’abord coupé l’électricité dans toute la province, et certains clients — moins de 500 selon le dernier bilan — de Maritime Electric étaient toujours sans électricité 20 jours plus tard.

Pendant ce temps, de nombreux habitants de l’île ont été forcés d’attendre pendant des heures pour tenter d’obtenir 250 $ en aide financière offerte par le gouvernement provincial et administrée par la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a demandé à certains habitants de l’île qui ont demandé l’aide financière d'urgence de se présenter en personne à divers centres d’accueil pour confirmer leur identité.

La Croix-Rouge canadienne a demandé à certains habitants de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont demandé une aide d'urgence de 250 $ après la tempête Fiona de se présenter en personne pour confirmer leur identité. Photo : CBC / Steve Bruce

D’autres ont pu recevoir les paiements par virement électronique après avoir fait une demande en ligne.

L’organisme a mis sur pied des centres d’accueil à Charlottetown et à Montague, et prévoyait ouvrir un troisième centre à Summerside mercredi.

Un plan concerté pour l’enquête

Lors de leur réunion mercredi, les députés des trois parties se sont entendus sur un plan pour aller de l’avant avec leur enquête sur la réponse de Fiona.

Le comité a pris la mesure inhabituelle de se rendre disponible pour se réunir les fins de semaine, au besoin, afin de recueillir des renseignements le plus rapidement possible.

Maritime Electric a dénombré 488 poteaux brisés par la tempête Fiona. Photo : CBC / Kirk Pennell

Dans la lettre que les libéraux ont envoyée au comité, Robert Henderson et Sonny Gallant ont dit vouloir savoir, entre autres:

quels préparatifs ont été faits par l’Organisation des mesures d’urgence et Maritime Electric avant la tempête;

les détails sur la liste des infrastructures essentielles entretenues par Maritime Electric et l’Organisation des mesures d’urgence;

les informations sur les préparatifs faits par le gouvernement pour préparer les logements pour personnes âgées financés par l’État à l’ouragan et les efforts d’intervention des responsables de la sécurité et de l’entretien de ces bâtiments .

Le lieutenant John Burton et sa conjointe, de l'Armée du salut de Charlottetown, préparent des sacs à lunch pour les sinistrés de la tempête Fiona. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Certains de ces complexes de logements pour personnes âgées ont été privés d’électricité pendant 12 jours. La province a indiqué que certains ne pouvaient pas être équipés de génératrices de secours parce que les bâtiments étaient trop vieux.

Pendant ce temps, les verts ont présenté leur propre liste de questions qu’ils veulent approfondir, parmi lesquelles :

les lacunes dans le service 911, le système de communication intégré de la province et le service de ligne terrestre après la tempête;

le manque total de soutien pour les Prince-Édouardiens déplacés de leurs maisons, en particulier les locataires ;

; le manque total de soutien à la population âgée , y compris le manque d’infrastructure de secours adéquate .

Moderniser les infrastructures

Lynne Lund, la députée du Parti vert de Summerside-Wilmot, a mentionné qu’elle voulait aussi entendre Maritime Electric parler du coût d’enfouissement des câbles électriques, ce qui, selon le service public, serait coûteux.

Le coût de ne pas moderniser notre infrastructure pour la rendre résistante aux changements climatiques est extraordinaire. Je ne pense pas que ce soit une économie pour nous de le faire régulièrement , a-t-elle considéré.

« Si cette tempête s’était produite un mois plus tard, des gens seraient morts à cause du manque d’accès à l'électricité et au chauffage. » — Une citation de Lynne Lund , députée de Summerside-Wilmot

Le député libéral Robert Henderson et la députée verte Lynne Lund font partie du comité permanent de l’Assemblée législative de l'Î.-P.-É. pour examiner la réaction à la tempête post-tropicale Fiona. Photo : Gracieuseté : Assemblée législative de l'î.-P.-É.

Une tonne de leçons à apprendre

Nous avons une tonne de leçons à apprendre et nous devons les apprendre rapidement, je pense que c’est assez évident , a soutenu Sidney MacEwen, l’un des deux députés conservateurs du comité.

Avec l’augmentation des coûts pour les Prince-Édouardiens en raison de la tempête post-tropicale Fiona, en plus d’une hausse rapide du prix du mazout domestique, la demande d’un programme provincial de subventions pour le chauffage des maisons a augmenté en octobre à l’Île-du-Prince-Édouard.

L’Armée du salut administre le programme provincial, qui verse jusqu’à 1000 $ par année aux ménages à faible revenu.