La perte des cheveux est une calamité pour de nombreux hommes qui, au cours des dernières décennies, ont tenté mille et un moyens pour y remédier. Des reportages tirés de nos archives témoignent de la perception de la calvitie et de ses tenants et aboutissants scientifiques.

Perruque, teinture ou long toupet, ce n’est pas d’hier que les hommes cherchent à camoufler ou même à traiter leur calvitie. Au Canada, ce problème capillaire touche une personne sur deux.

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 15 septembre 1966, le journaliste Alain Stanké recueille des témoignages d’hommes qui vivent plus ou moins bien avec la perte de cheveux.

Le journaliste Alain Stanké recueille les témoignages d'hommes chauves dans un salon de coiffure.

Depuis quelques années, il y a une grosse évolution dans la coiffure masculine et nous sommes quelques coiffeurs de Montréal à y avoir beaucoup contribué , déclare le propriétaire d’un salon de coiffure dans ce reportage.

Au tournant des années 60, les hommes prennent de plus en plus soin de leur coiffure, de la même façon qu’ils sont plus attentifs aux courants de mode vestimentaire.

La plupart du temps, la calvitie est perçue comme un problème par les clients, confirme le coiffeur. Bien que certains produits existent pour la freiner, leur efficacité est très variable, observe-t-il.

J'ai déjà commencé, c'est inquiétant , exprime un client sur la chaise du coiffeur. Un homme qui perd ses cheveux a l’air beaucoup plus vieux.

Le port d’une perruque ne semble pas être envisagé par la plupart des hommes chauves rencontrés. Il y aurait trop de différence avec mon apparence normale, suggère un client chauve dans la trentaine.

Je sais très bien que ma femme ne voudrait pas me voir avec des cheveux. Elle est habituée comme ça. Je suis devenu comme ça après l'Allemagne , exprime un autre en faisant référence à son retour de la Seconde Guerre mondiale.

J'y ai réfléchi plusieurs fois, mais on s’y habitue, croyez-le , témoigne un dernier client rencontré dans ce salon de coiffure au sujet de l’acceptation de sa calvitie.

Dans un salon de coiffure, des hommes chauves s'expriment sur leur processus d'acceptation de leur perte de cheveux.

Trente ans plus tard, le 13 janvier 1996, un reportage semblable est tourné dans un salon de coiffure pour l’émission Simplement la vie.

Faire plus vieux que son âge, ne pas plaire aux femmes, être ridiculisé, les peurs exprimées demeurent les mêmes, mais les hommes interviewés semblent néanmoins mieux accepter leur calvitie.

Ce n'est pas quelque chose qui m'a traumatisé longtemps , témoigne un homme qui a commencé à perdre ses cheveux dans la vingtaine. Quand tu es chauve, tu te rends compte qu'il y a aussi des femmes qui aiment beaucoup ça.

La calvitie peut être un frein dans un contexte de rencontre, confirme un client chauve qui a fréquemment vu la note « chauves s’abstenir » dans les petites annonces. Tant pis pour celles qui s’arrêtent à cela, suggère-t-il.

J’ai déjà porté une pièce de cheveux sur la tête et j’étais une statue de sel, témoigne le coiffeur interviewé. Ce n’est peut-être pas un critère de beauté, ne pas avoir de cheveux , conclut-il, mais j'ai le critère de liberté qui vaut le critère de beauté!

Reportage de Jackie Corkery et Hélène Courchesne sur les traitements et médicaments contre la calvitie.

La calvitie demeure tout de même une préoccupation, car la majorité des Canadiens qui en sont atteints veulent la corriger, nous apprend ce reportage à l’émission Découverte du 8 mars 1998.

Véritable manne pour l’industrie capillaire, il existe une quantité inouïe de méthodes et de produits sur le marché pour traiter la calvitie au tournant des années 2000. Pour bien mesurer leur efficacité, il faut toutefois d’abord comprendre pourquoi il y a perte de cheveux et où on peut agir.

Contrairement à la croyance populaire, la calvitie n’est pas due à une trop forte production d’hormones mâles et donc une trop grande virilité, réfute le Dr Pierre Bédard rencontré par la journaliste Hélène Courchesne.

Pour les hommes atteints de calvitie androgénique héréditaire, cela s’explique plutôt par une trop grande sensibilité des follicules des cheveux aux hormones mâles.

Une sensibilité qui entraîne un phénomène de miniaturisation, soit une poussée de plus en plus courte de cheveux, qui sont de plus en plus minces et fins et qui se transformeront graduellement en duvet.

Les follicules des cheveux qui se trouvent sur la couronne de la tête ne réagissent pas aux hormones mâles comme ceux du vertex. C’est pour cette raison que les premiers signes de calvitie apparaissent sur le dessus du crâne, soit le vertex.

Suivant ces explications, la greffe capillaire, bien que radicale et coûteuse, peut représenter une solution. On ne restaurera jamais le volume initial des cheveux, prévient toutefois le chirurgien Pierre Bédard.

Deux médicaments sur le marché en 1998 peuvent aussi agir contre la perte de cheveux, nous informe le dermatologue David Gratton.

Le minoxidile — communément appelé Rogaine – doit être enduit deux fois par jour sur le cuir chevelu pour freiner la perte de cheveux. Puis il existe une pilule contre la calvitie, la finasterine, qui s’attaque à l'hormone dérivée de la testostérone qui permet de préserver et de renforcer les cheveux du vertex.

Le principal inconvénient de ces deux méthodes : dès qu'on arrête la prise des médicaments, la perte des cheveux recommence, en plus de certains effets secondaires sur la libido.

Cela fait en sorte qu’il y aura toujours une clientèle pour le produit miracle qui promet tout en un temps record, témoignent les deux médecins interrogés dans le cadre de ce reportage.

La meilleure solution, conclut l’humoriste « chauve de souche » Josh Freed, c’est donc une bonne psychothérapie pour vous convaincre que vous êtes la même personne, avec ou sans cheveux.