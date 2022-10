Netflix lancera sa formule avec publicité en novembre

Les personnes qui souscriront cet abonnement devront débourser 6 $ par mois. Le prix est nettement inférieur à celui des forfaits sans publicité de Netflix, qui commencent à 10 $ et atteignent 21 $ par mois.

En échange de la réduction de prix, les personnes abonnées à ce service verront en moyenne quatre ou cinq minutes de publicité par heure. Les annonces seront diffusées avant et pendant le visionnage de série télé ou de film.

Les émissions pour enfants ne sont pas encore concernées, et pour certains films récents, les annonces seront plus longues, mais diffusées seulement au tout début.

La nouvelle formule ne donnera toutefois pas accès à toute la bibliothèque Netflix et ne permettra pas de télécharger des titres pour les visionnements hors ligne.

Netflix a précisé que la tarification de ses forfaits existants ne changera pas avec l'introduction de l'option avec publicité.

Des publicités ciblées

En matière de ciblage, les publicitaires pourront choisir les pays et le genre (comédie, action, documentaire, etc.) et exclure certaines caractéristiques (violence, nudité, etc.), comme le modèle prédominant à la télévision traditionnelle.

Netflix récoltera des informations comme le sexe et l'âge de ses utilisateurs et utilisatrices et n'exclut pas de faire plus tard du ciblage publicitaire dit comportemental, c'est-à-dire personnalisé en fonction des préférences des individus, comme sur Internet.

Une concurrence féroce

Aux États-Unis, plusieurs concurrents de Netflix ont déjà lancé des abonnements financés par la publicité, qui échangent des pauses publicitaires occasionnelles contre un prix d'abonnement inférieur.

HBO Max, Peacock et Paramount+ en font partie, tandis que Disney+ a annoncé son intention de lancer sa propre version dans les mois à venir.

Netflix déploie le volet publicitaire au Canada deux jours avant la plupart des autres grands marchés. Il introduira l'option dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, la France et le Royaume-Uni le 3 novembre.