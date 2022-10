Enquête sur la mort d’Olivier Bruneau : un autre ouvrier blessé par la glace témoigne

L'enquête du coroner sur la mort d'Olivier Bruneau s'est poursuivie pour une troisième journée par vidéoconférence. Le mois précédant l'accident mortel du Gatinois, un événement similaire est survenu sur ce même chantier, et l'ouvrier impliqué a livré un poignant témoignage jeudi.

Le 23 mars 2016, Olivier Bruneau, alors âgé de 24 ans, a été écrasé par un bloc de glace sur le chantier de construction de la tour de condos Icon, où il travaillait.

Quelques semaines auparavant, le 4 février 2016, des morceaux de glaces s'étaient détachés de la paroi de l'excavation et se sont affalés sur un autre ouvrier, Anthony House, qui était responsable de la santé et sécurité chez Bellai Frères Construction.

Ça m’a frappé le haut du dos et encore aujourd’hui, lorsque je suis tendu, c’est l’endroit où j’ai particulièrement mal. C’est le cas en ce moment même. C’est un inconfort , a-t-il expliqué, en retenant des larmes.

M. House a confié au jury qu'il avait des préoccupations concernant la présence de la glace, et ce, dès la première journée où elle a fait son apparition sur les parois de l'excavation.

Un collègue de travail qui a vu le bloc tomber m’a dit que c’était la grosseur d’un sac de patates. J’ai été frappé par le plat du morceau et non le pic, alors je suis chanceux d’être encore ici aujourd’hui , a raconté Anthony House, émotif.

Au début, je n’étais pas inquiété par la glace, mais après le premier accident, certainement , a pour sa part déclaré Erik Desloges Oliveira, un autre ouvrier de Bellai Frères Construction.

Après avoir rempli un rapport d'incident et consulté son médecin de famille afin de s'assurer que l'accident n'avait pas causé de dommage interne, Anthony House s'est accordé quelques jours de repos. À son retour au travail, celui qui est aussi père de famille a demandé à être transféré sur un autre projet de construction.

« À mon retour au travail, j’étais très nerveux. À chaque bruit que je ne reconnaissais pas, je me demandais si c’était la fin pour moi. » — Une citation de Anthony House , ouvrier blessé par un morceau de glace, un peu plus d'un mois avant la mort d'Olivier Bruneau

Tout ce que je voulais, c’est qu’on me sorte de là. Je ne suis plus le même depuis ce jour-là , a-t-il répété à maintes reprises.

À la suite de cet événement, un inspecteur du ministère du Travail de l'Ontario, Brent Tureski, avait donné le feu vert au constructeur, Bellai Frères Construction, et au promoteur immobilier, Claridge Homes, pour la reprise des travaux.

M. Desloges Oliveira a de la difficulté à expliquer cette décision étant donné la quantité de glace qui encombrait les murs de l'excavation.

Le ministère peut venir sur le chantier et le fermer parce qu’il manque une certaine étiquette sur une grue, mais l’inspecteur a vu toute la glace sur le chantier et a donné le go pour qu’on continue , a-t-il déploré.

« Avec l’expérience que j’ai acquise depuis, si un jour je me présente sur un chantier qui a l’air de celui de Claridge Icon, je ramasse mes outils et je rentre directement chez moi. » — Une citation de Erik Desloges Oliveira, ouvrier de Bellai Frères Construction

Il est à noter que M. Tureski doit lui aussi témoigner dans le cadre de l'enquête du coroner au cours des prochains jours.

Encore des questions sans réponse

Mercredi, au deuxième jour de l'enquête du coroner, un autre témoin a raconté ses souvenirs de la journée de l'accident mortel d'Olivier Bruneau.

À l'époque, Michel Thériault œuvrait à titre d'homme à tout faire et de responsable de la santé et sécurité chez Claridge Homes.

M. Thériault a confirmé que c'est la compagnie Clean Water Works qui avait pour mission de retirer les blocs de glace le long des parois à l'aide un système de boyaux d’arrosage à haute pression.

Des documents soumis par le coroner révèlent qu'au moment de la mort du Gatinois de 24 ans, l'entreprise n'avait pas mis les pieds sur le chantier de construction depuis le 26 février, soit près d'un mois avant l'accident mortel.

Je me rappelle que ce matin-là, j’ai discuté avec des collègues du fait qu’il y avait particulièrement beaucoup de glace sur les parois , a reconnu M. Desloges Oliveira, en référence au jour de la mort d'Olivier Bruneau.

Selon Michel Thériault, il n'y avait plus de glace sur les parois de l'excavation pour une durée de deux à trois semaines, entre février et mars 2016. Les conditions météorologiques avaient été plutôt clémentes au cours de cette période.

Des explications à savoir pourquoi Clean Water Works n'est pas revenue sur le chantier lorsque la glace a effectué un retour sur les parois de la structure sont attendues d'ici la fin de l'enquête.