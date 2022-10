Une Canadienne chante Coolio pendant 12 heures sur TikTok

Tiana, créatrice de contenus sur TikTok et YouTube, a rendu hommage à Coolio en chantant le succès Gangsta’s Paradise pendant 12 heures. La vidéo qui en résulte a été vue plus de 8 millions de fois.

La Torontoise, qui utilise le pseudonyme UntaintedAfro sur ses réseaux, a repris la chanson du célèbre rappeur décédé le mois dernier en arborant le même style capillaire que lui dans son vidéoclip.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La jeune femme de 25 ans a révélé à CBC qu’elle avait commencé à publier des contenus sur les réseaux sociaux l’année dernière, après avoir subi une arrestation par erreur à Toronto. Elle explique qu'elle a ensuite eu envie de profiter de la vie en faisant de la création de vidéos, puisque c’est ce qui la rend heureuse.

Sur sa page TikTok, on peut la voir danser, jouer de la guitare ou du piano, chanter et rapper.

Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’elle publiait une vidéo dans laquelle elle chante pendant 12 heures : Tiana avait déjà essayé la formule avec la chanson Rap God, d’Eminem, et Get Into It (Yuh), de Doja Cat, entre autres.

La jeune femme est désormais suivie par plus de 112 000 personnes sur TikTok.