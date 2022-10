La minière Vale inaugure son complexe minier élargi à Sudbury

Pour mettre en œuvre le projet, initialement dévoilé en 2017, Vale a dépensé 945 millions de dollars.

Selon la minière brésilienne, la première phase de cette initiative permettra de doubler la production de minerai à la mine Copper Cliff, en augmentant la quantité de nickel produite de 10 000 tonnes par an et celle de cuivre de 13 000 tonnes par an.

Pour y arriver, Vale a construit plus de 12 kilomètres de tunnel en vue de relier les puits de mine nord et sud de la mine Copper Cliff, ce qui crée le nouveau complexe minier. Le puits de mine sud, inactif depuis 2008, a été réhabilité et les systèmes de transport de minerai et de déchets ont été étendus.

De nouveaux systèmes de ventilation ont aussi été mis en place, souligne la minière, qui précise que les travaux ont généré 270 nouveaux emplois.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, était à Sudbury jeudi pour l'inauguration de la première phase d'expansion de la mine Copper Cliff South.

La première phase de ce projet [...] accroît notre production de nickel à faible teneur en carbone ainsi que d’autres minéraux critiques et améliore aussi la viabilité à long terme de nos activités à Sudbury , indique la vice-présidente responsable des métaux de base à Vale, Deshnee Naidoo.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui a assisté à la cérémonie d’inauguration, affirme que le nouveau projet contribuera à renforcer les chaînes d’approvisionnement domestiques tout en représentant un coup de pouce important pour l’économie de la région .

Vale indique que des études de faisabilité sont en cours pour évaluer les prochaines phases de développement du complexe minier.

