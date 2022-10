Patrick Huard fera partie du Bye Bye 2022

Il jouera donc aux côtés de François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Guylaine Tremblay et Pierre-Yves Roy-Desmarais, dont les noms avaient déjà été annoncés au printemps dernier.

J'ai tellement eu de fun à tourner un sketch avec Simon Olivier et toute l’équipe du Bye Bye, quand ils m’ont demandé de faire partie de l’équipe comme comédien et auteur, je n’ai pas pu dire non , a déclaré, par communiqué, Patrick Huard.

Il y a eu tellement d’événements marquants cette année, j’ai déjà plein d’idées! , a-t-il ajouté, précisant qu’il avait tout de même un peu peur .

Patrick Huard s’est illustré dans le Bye bye 2021, dans le sketch portant sur le Dégât Fitness Gym. Ce dernier parodiait le Mega Fitness Gym de Québec, dans lequel une importante éclosion de COVID-19 est survenue au printemps 2021.

Pour la septième fois d’affilée, le duo composé du producteur Guillaume Lespérance et du réalisateur-producteur au contenu Simon Olivier Fecteau sera à la tête de ce 54e Bye Bye avec Maxime Caron à la script-édition.