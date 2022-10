Le Manitoba enregistre six décès de plus liés à la COVID-19

Dans son bilan hebdomadaire mettant à jour les données sur l’évolution de la situation pandémique dans la province, Santé Manitoba a publié son rapport de la semaine entre le 2 et le 8 octobre.

Ce rapport mentionne une légère baisse au niveau des hospitalisations et des cas en soins intensifs par rapport au précédent rapport.

Néanmoins, le nombre de décès enregistré pendant cette période a doublé. Six personnes ont perdu la vie à cause de la COVID-19, contre trois décès enregistrés entre le 25 septembre et le 1er octobre.

La province souligne également que 73 personnes ont été hospitalisées, dont 14 patients admis aux soins intensifs. Il s'agit d'une minime diminution par rapport aux 77 hospitalisations (dont 13 cas aux soins intensifs) déclarées la semaine précédente.

Le rapport ajoute que 78 % des Manitobains ont reçu au moins 2 doses de vaccins contre la COVID-19. Près de 17.3 % d’entre eux ont reçu au moins une dose au cours des six derniers mois.