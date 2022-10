Bruno Marchand limite les hausses de taxes à 2,5 %

Le maire de Québec annonce que les augmentations de taxes résidentielles, commerciales et industrielles seront plafonnées à 2,5 % dans le budget 2023-2024, et ce malgré la forte poussée de l'inflation dans la dernière année.

Bruno Marchand a fait cette déclaration jeudi devant la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Cela représente un manque à gagner pour la Ville de 40 millions, mais c’est un choix qu’on fait, qu'on assume et on est parfaitement à l’aise. On veut donner de l’air aux entreprises pour stabiliser leurs frais fixes , affirme-t-il.

Durant la campagne électorale municipale, Bruno Marchand avait pourtant promis de réduire les taxes des commerçants dès la deuxième année de son mandat s’il était élu à la mairie.

