8 ans pour combattre le racisme dans la communauté francophone

Mis sur pied en juin 2021 par le Réseau en immigration francophone (RIF) et l’Accueil francophone, le Groupe de travail pour combattre le racisme avait pour mission de développer une stratégie visant à éliminer le racisme et la discrimination tout en valorisant la diversité et le respect au sein de la francophonie manitobaine.

L’objectif ultime du Groupe de travail est que l’inclusion des personnes racisées d’expression française soit réussie d’ici cinq à huit ans, selon le plan d'action dévoilé jeudi.

Cela passe notamment par l’amélioration de la représentation et de la participation de la diversité culturelle dans toutes les sphères de la francophonie manitobaine , selon le plan d’action.

Une stratégie en quatre axes

Pour y parvenir, le groupe a développé une stratégie afin d’obtenir des premiers résultats au cours des trois à cinq prochaines années.

Axe 1 : le renforcement des capacités internes des organismes et institutions

Axe 2 : la sensibilisation communautaire

Axe 3 : la mise en place d’un dialogue constructif

Axe 4 : la prise en compte de la diversité culturelle et de l’élimination du racisme et de la discrimination dans les processus décisionnels

Les membres du groupe de travail prévoient de se rencontrer trois fois par an pour faire le point sur les avancées du plan stratégique. Outre une focalisation sur les organismes et leur capacité à avoir les outils et ressources nécessaires pour lutter contre le racisme, le groupe a aussi prévu un volet éducatif.

Ainsi, des ateliers communautaires et des initiatives sociales interculturelles et intergénérationnelles seront organisés afin de sensibiliser la communauté. Par ailleurs, le groupe souhaite mettre en place des clubs antiracisme dans les écoles et, à terme, explorer la faisabilité d’une politique ou d’une directive d’inclusion dans les organismes francophones .

Le dialogue pour atteindre les objectifs

Le troisième axe est, en quelque sorte, celui qui doit permettre une collaboration entre les projets initiés par le groupe de travail et la communauté grâce à un dialogue constructif . Le but, ici, est de faire en sorte que les membres de la communauté francophone [reconnaissent] la présence du racisme et la discrimination et qu'ils y ait un dialogue constructif pour les éliminer , peut-on lire dans le plan d'action.

Concrètement, cela passe notamment par la création d’un réseau de facilitateurs interculturels, l’organisation de séances de dialogue bidirectionnel et constructif et la création d’un espace sécuritaire pour poser [des] questions sans se sentir pointé du doigt . Le groupe espère aussi renforcer les capacités des organismes pour comprendre et savoir comment [contribuer] à la réparation des torts .

Finalement, tout ce processus doit déboucher sur la création de recommandations de pratiques inclusives au sein des instances décisionnelles des organismes de la francophonie .

Le but ultime du Groupe de travail pour combattre le racisme est que soit mis en place une véritable stratégie d’éducation et de sensibilisation pour améliorer l’inclusion et la diversité au sein des conseils d’administration et des directions des organismes qui œuvrent pour la francophonie au Manitoba.