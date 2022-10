Le président de l’Assemblée législative de la N.-É., Keith Bain, démissionne

Le 5 octobre, le président avait pourtant annoncé sur les réseaux sociaux qu’il n’allait pas céder à la pression

J'ai pris la décision de ne pas démissionner comme demandé , a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Que ce soit la bonne décision ou pas, j’accepterai toutes les conséquences qui pourraient survenir.

Dans un communiqué, le gouvernement anonce sa démission et le fait qu'il va proposer une motion pour créer trois postes supplémentaires de vice-président.

Le gouvernement explique qu'il a l’intention de nommer trois députés à ces nouveaux postes de vice-président, soit la députée Danielle Barkhouse, le député Kent Smith et le député Nolan Young.

Nous sommes ravis pour le président Bain et nos nouveaux vice-présidents et nous nous réjouissons de les voir développer leurs compétences et se développer davantage , écrit le premier ministre dans un communiqué.

Les annonces d'aujourd'hui visent à reconnaître qu'un an après le début du mandat est un bon moment pour évaluer et réévaluer les affectations, planifier l'avenir et offrir à davantage de députés la possibilité d'aiguiser leurs compétences.

Le gouvernement veut aussi proposer une motion pour permettre la participation virtuelle à l'Assemblée législative de façon permanente.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse annonce aussi des changements au sein de son caucus.

Le Conseil du Trésor et des politiques accueille les députés Dave Ritcey, et Trevor Boudreau à titre de membres sans droit de vote. Alors que le ministre Greg Morrow se joindra en tant que membre à part entière.

Karla MacFarlane, ministre des Services communautaires. Photo : Radio-Canada

La ministre Karla MacFarlane quittera son poste.

En plus de ses fonctions actuelles de leader parlementaire adjoint, le député Johnny White présidera désormais le Comité permanent des ressources naturelles et du développement économique.

Le député Chris Palmer présidera le Comité permanent des ressources humaines en plus de ses fonctions de président du Comité permanent des affaires des anciens combattants.

Et le député John A. MacDonald, deviendra whip adjoint du gouvernement.