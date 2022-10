Les prix de l’essence devraient chuter avant une nouvelle augmentation attendue en C.-B.

Pour la côte sud de la Colombie-Britannique, le site de prévisions des prix Gas Wizard prévoit que le prix du litre de l’essence ordinaire sera à 1,89 dollar ce vendredi, une chute importante.

Les prix à la pompe ont atteint des records dans la province en septembre dernier, atteignant 2,40 dollars le litre dans le Grand Vancouver.

Des experts expliquent que cette hausse était due à la fermeture de plusieurs raffineries en Amérique du Nord. Par exemple, les raffineries à Edmonton, en Alberta, et dans l'État de Washington, aux États-Unis, étaient fermées pour entretien.

La réouverture de ces dernières provoque cette baisse du prix de l’essence selon Werner Antweiler, professeur d’économie à l’Université de la Colombie-Britannique.

Un soulagement de courte durée

Cependant, le marché serré des capacités de raffinage pourrait mener à une flambée des prix de l’essence dans les mois à venir, selon Werner Antweiler. Il explique que les Britanno-Colombiens doivent s’attendre à des prix irréguliers à cause de l’instabilité des marchés.

Nous allons voir des prix plus volatils dans un avenir proche à cause de cette instabilité qui se répète, et qui se répétera probablement.

Avec les informations de Karin Larsen et Joel Ballard