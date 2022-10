« D’un commun accord », André Fortin cède son poste de leader parlementaire

Nouvellement réélu à titre de député de Pontiac, le libéral André Fortin ne sera plus le leader parlementaire de l’opposition officielle à Québec. Le principal intéressé assure que la décision a été prise « d’un commun accord » avec sa cheffe, Dominique Anglade.

Au terme de la soirée du 3 octobre, André Fortin est devenu le seul député du Parti libéral du Québec (PLQ) à l’extérieur du grand Montréal. Ainsi, il y a d’autres mandats et responsabilités plus utiles et appropriés pour moi , a-t-il expliqué dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, jeudi.

Avec la défaite de Maryse Gaudreault dans Hull, il est du même coup le seul représentant du PLQ à détenir l’un des cinq sièges de l’Outaouais. La balance appartient à la Coalition avenir Québec.

André Fortin a été réélu sans surprise pour un autre mandat dans la circonscription de Pontiac (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Au cours de la campagne électorale, André Fortin a été fidèle à sa réputation d’homme de terrain. En se rendant à la rencontre des citoyens de Pontiac, beaucoup d’entre eux lui ont fait part de plusieurs dossiers d’importance pour eux .

En revanche, aucun ne m’a indiqué tenir à ce que j’occupe les fonctions de leader parlementaire , dit-il.

Cela dit, il se pourrait que le député qui en est à son troisième mandat hérite de nouveaux défis stimulants. Dans les prochains jours, Dominique Anglade doit faire l’annonce de la composition de son cabinet fantôme en désignant les porte-parole des différents dossiers.

Je suis convaincu que les responsabilités qui me seront confiées seront à la hauteur des attentes des gens de Pontiac et de l’Outaouais , a conclu André Fortin.

Avec les informations de La Presse Canadienne