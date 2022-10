La Nation crie Poundmaker met un terme à sa relation avec la FSIN

Cette communauté est située à environ 198 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon. Selon son site web, cette Première Nation compte 1300 membres, dont 500 vivent dans la communauté.

Selon le chef de la Nation crie Poundmaker, Duane Antoine, la communauté ne veut plus être associée à la FSIN car elle estime que l’organisme n’est plus fidèle à sa mission de préserver et protéger les traités .

« La Nation crie Poundmaker est une nation indépendante qui n’est plus affiliée ou représentée par la FSIN en aucune capacité. Elle représentera ses propres intérêts au niveau provincial ainsi qu’auprès d’Ottawa, surtout en ce qui concerne les droits de traités. » — Une citation de Duane Antoine, chef de la Nation crie Poundmaker

Selon un des conseillers à la Nation crie Poundmaker, Bryan Tootoosis, les membres de la communauté réfléchissent depuis longtemps à leur lien avec la FSIN, et ont tenu des discussions, y compris avec Ottawa, avant de prendre cette décision.

Les besoins de nos membres sont importants , dit-il.

« La FSIN est introuvable quand nous parlons d’éducation, de santé, de logement, d’infrastructure, de nourriture et de souveraineté. » — Une citation de Bryan Tootoosis, conseiller à la Nation crie Poundmaker

Bryan Tootoosis affirme que la décision de quitter la FSIN n’a pas été facile, mais ajoute que la Première Nation maintient de bonnes relations avec d'autres communautés autochtones et qu'elle ne sera pas isolée.

La Nation crie Poundmaker compte aussi quitter l'Assemblée des Premières Nations, selon Bryan Tootoosis.

CBC/Radio-Canada a tenté de rejoindre la FSIN mais l'organisme n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue.

La FSIN représente désormais 73 Premières Nations à travers la Saskatchewan.

Avec des informations de Sam Macaig