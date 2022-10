Une équipe de sport électronique du Québec pourrait se qualifier au Six Invitational

Mirage, la première équipe professionnelle de sport électronique au Québec, se fait surnommer Cendrillon depuis mercredi. Pourquoi? Après deux étapes (stages) à terminer au pied du classement, les joueurs professionnels de Rainbow Six: Siege sont parvenus à grimper en 4e position lors de la 3e étape, se qualifiant ainsi pour le Six Major, la dernière grande compétition internationale avant le Six Invitational 2023.

Cette invitation au Six Major, qui se déroulera en Suède en novembre, est inespérée pour l’équipe. Mirage a connu deux étapes difficiles sur trois en se classant en 10e position.

Elle s’est retroussée les manches pour la dernière étape, en ajoutant deux nouveaux joueurs dans ses rangs, Jesse Mohesse Sheffield et Lorenzo Dexter . Ce changement semble avoir fourni les munitions nécessaires à l’équipe pour atteindre la 4e place, leur permettant d’accéder à l’événement en Suède.

« Nous avons eu un début de saison difficile, mais je suis fier de notre équipe d’entraîneurs et de nos joueurs qui ont su faire les changements nécessaires pour nous permettre de renverser la vapeur et de produire de bons résultats qui nous permettent de participer à notre premier tournoi international de notre histoire. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

Bien que les chances sont minces, Mirage a toujours espoir d’obtenir à l’issue du Six Major son laissez-passer pour l’ultime étape, le Six Invitational, dans laquelle s’affronteront les 16 meilleures équipes du monde, qui proviennent des quatre ligues mondiales : l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Europe. L’équipe québécoise est actuellement classée 31e sur 42 au tableau général de pointages.

Si on gagne tous nos matchs au Major, on se qualifie , souligne Carl-Edwin Michel, le propriétaire de Mirage depuis 2019 et président-directeur général (PDG) de Northern Arena, une entreprise canadienne spécialisée dans le sport électronique.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Si le groupe réussit cet exploit, les joueurs se feront donner rendez-vous à la Place Bell de Laval en 2023 pour la plus importante compétition de Rainbow Six: Siege, un jeu qui a par ailleurs été conçu dans les studios montréalais d’Ubisoft. Ce serait aussi un retour aux sources pour Mirage, qui a vu le jour en 2017 dans la métropole québécoise.

L’équipe de Rainbow Six de Mirage en est à sa deuxième saison dans la ligue nord-américaine de Rainbow Six: Siege. En mars 2021, elle est ainsi devenue la première organisation québécoise professionnelle à s’y tailler une place. L’équipe avait terminé 20e au classement mondial en 2021, frôlant la qualification pour le Six Invitational de 2022.