Queen lance Face It Alone, un morceau inédit chanté par Freddie Mercury

Le légendaire groupe britannique Queen a sorti jeudi la chanson Face It Alone, enregistrée avec Freddie Mercury pour l’album The Miracle en 1988, soit trois ans avant que le chanteur ne succombe au sida.

Ce titre fait partie des six chansons jamais sorties, dont quatre sont interprétées par Freddie Mercury, qui figureront sur la nouvelle version de The Miracle que Queen lancera le 18 novembre.

In the end / You have to face it all alone (À la fin, tu devras faire face à tout cela seul) , chante notamment Freddie Mercury. Ces sombres paroles résonnent particulièrement quand on sait que l’artiste se savait, à l’époque, malade du sida, même si cette nouvelle n’a été rendue publique que la veille de sa mort en novembre 1991.

En entrevue avec la station de radio BBC Radio 2 en juin dernier, le batteur de Queen Roger Taylor avait qualifié Face It Alone de petit bijou que le groupe avait oublié avec les années.

[La chanson] est belle et émouvante , avait, de son côté, dit Brian May, le guitariste du groupe.

Ce dernier pensait que l’enregistrement était de trop mauvaise qualité pour être récupéré, mais une équipe d’ingénierie du son a finalement réussi à le sauver.