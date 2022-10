L’équipement de Muskrat Falls a été vendu par une compagnie de l’ouest

La vente aux enchères du 3 octobre a été gérée par Ritchie Bros. Auctions, une maison de vente aux enchères basée à Burnaby.

La vente contenait de nombreux articles à prix élevé, notamment un camion Mack qui s'est vendu à 675 000 $, un ensemble de conteneurs d'expédition qui s'est vendu 282 500 $ et plusieurs camions qui se sont vendus entre 13 000 $ et 18 000 $.

Shawn Roche de la maison de vente aux enchères Roche, affirme que la vente aux aurait pu permettre a des entreprises de Terre-Neuve et Labrador de faire des millions de dollars.

Il ne comprend pas qu'un appel d'offres n'a jamais été émis pour la vente aux enchères.

Shawn Roche dit que c'est bouleversant qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres pour la vente aux enchères de l'équipement de Muskrat Falls. Photo : Radio-Canada / Eddy Kennedy

Shawn Roche dit qu'il a essayé de parler avec des représentants de Newfoundland and Labrador Hydro (NL Hydro) et de Nalcor, mais n'a pas eu de réponses.

Je n'ai jamais vu ça, je ne comprends pas. Quand j'ai appelé, personne ne m'a rappelé. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas d'appel d'offres , dit-il.

Shawn Roche ajoute que NL Hydro aurait probablement économisé une grosse somme d'argent, près de 100 000 $, s’il avait fait affaire avec une entreprise locale.

Les maisons de vente aux enchères de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas autorisées à facturer une prime d'achat et reçoivent généralement une commission de 8 %, explique-t-il.

Il affirme que Ritchie Bros. Auctions a reçu entre 9 et 15 % de commission en plus de facturé une prime d'acheteur et des frais d'acheteur.

Un représentant de la compagnie de Burnaby dit que la maison de vente aux enchères ne divulgue généralement pas ses commissions et ses frais.

NL Hydro confirme qu'aucun appel d'offres n'a eu lieu et dit que Ritchie Bros. Auctions est le plus grand commissaire-priseur industriel au monde et l'un des plus grands vendeurs d'équipements d'occasion pour la construction .

L'équipement a été regroupé avec d'autres enchères en cours, qui ont abouti à plus de 4000 offres de plus de 40 pays.

L'article le plus cher du lot était ce camion Mack, qui s'est vendu 675 000 $. Photo : Gracieuseté : Richie Bros. Auctions

Compte tenu de la grande quantité et de la nature spécialisée de certains équipements, il est important que ces actifs soient commercialisés sur un marché aussi large que possible afin d'assurer la valeur de revente la plus élevée possible , indique la compagnie.

Compte tenu de la taille limitée du marché local pour cet équipement, il était important de commercialiser la cession à une large base d'acheteurs.

Shaw Roche espère tout de même que la prochaine fois il y aura des appels d'offres, car il sait que les maisons de vente aux enchères de Terre-Neuve-et-Labrador sont capables de gérer des ventes aux enchères importantes comme celle des articles de Muskrat Falls.